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「打就送電影票」每天限量500份！　新北疫苗接種站再增1站

▲▼新北市前進大型活動、百貨賣場設置「機動疫苗接種站」。（圖／新北衛生局提供）

▲新北市前進大型活動、百貨賣場設置「機動疫苗接種站」。（圖／新北衛生局提供）

記者楊蕓／新北報導

為鼓勵民眾接種疫苗提升保護力，新北市前進大型活動、百貨賣場設置「機動疫苗接種站」。新北衛生局表示，9日至11日再增加一站「秀泰生活樹林店」，業者將加碼贈送每天限量500份免費電影兌換券一張，鼓勵民眾多多利用。

新北市長侯友宜表示，新北市設置「機動疫苗接種站」表現亮眼，根據近幾天現場接種情況，仍有近5成民眾到機動接種站完成施打第一劑，他呼籲還沒打疫苗的民眾多多利用，新北醫護也會持續努力協助疫苗接種。

衛生局表示，12月7日至9日一連三天，新北市機動疫苗接種站推出每天限量一百份、價值超過百元的好禮，包括新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋等貼心小物搭配組合，各站還會隨時出現不同驚喜。例如12月8日開打的板橋大遠百站，除了暖心禮物袋外，還祭出200元餐廳百貨抵用券及耶誕城限定口罩好禮，吸引大批民眾排隊接種疫苗。

衛生局長陳潤秋表示，12月9日、10日家樂福板橋店及家樂福新店店陸續開打，將送出美味的限量營養餐盒，讓民眾大飽口福；同時12月9日到11日還會再新增一個接種點「秀泰生活樹林店」，業者加碼贈送每天限量500份免費電影兌換券一張；板橋車站及新北市府2樓的耶誕城接種站更加碼推出限量百元超商禮券及限量暖心小毛毯。

▲▼秀泰生活樹林店站限量免費電影兌換券。（圖／新北衛生局提供）

▲秀泰生活樹林店站限量免費電影兌換券。（圖／新北衛生局提供）

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