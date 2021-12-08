「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

▲綠委立委和林秉樞餐敘一事，國民黨批「出事後裝不熟」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

記者徐政璿／台北報導

針對週刊今（7日）披露民進黨立委范雲等與林秉樞熱絡餐敘，事後卻裝不熟，國民黨文傳會批評，范雲、郭國文、鍾佳濱都是執政黨的重要立委，林秉樞接連爆發暴力事件及網軍事件後，民進黨立委們竟然裝不熟，對林秉樞、李柏璋等人毫無批判。

國民黨指出，林秉樞坐在「C位」的飯局，范雲委員也在其中，但她卻急著撇清關係，稱與林秉樞的關係像是學術的後輩，請范雲務必說明清楚：范雲為何要替喪母的林秉樞索取輓聯？范雲與林秉樞真正的關係為何？

國民黨進一步指出，有「女權鬥士」之稱的范雲委員，她在接連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，就像是選擇性「噤聲」般，只呼籲大眾必須嚴厲譴責暴力，抵制利用性私密影像威脅他人，卻不見范雲出面抨擊林秉樞的惡行！

針對范雲列席林秉樞飯局一事，國民黨文傳會主委凌濤今也抨擊，怎麼又是范雲？回顧范雲今年放寬3+11造成「防疫漏洞」；對於兩性平權屢次雙標造成「女權漏洞」；再到幫助疑為綠營網軍頭的林秉樞，索取總統電子輓聯的「網安漏洞」幫兇，范雲坐實漏洞立委、最差勁立委的封號。

凌濤表示，范雲與網軍熟識早有先例，今年5月親綠寫手林瑋豐遭抓包「自導自演」，涉嫌在PTT發布多文，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台疾管家，而范雲就是林瑋豐的大學論文指導教授，這對師生如同防疫豬隊友，作為老師促成「3+11」、作為學生散布疫情假訊息，不但是「防疫破口」也是「網安破口」。

▼林秉樞「綠營網軍」關係圖。（圖／取自國民黨臉書）

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