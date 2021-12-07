林秉樞和4立委吃「米其林1星餐廳」　連渡邊直美都愛

▲富錦樹台菜香檳。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞家暴民進黨立委高嘉瑜，過往經營政商人脈的手法也一一被爆出。週刊7日揭露林秉樞常與政壇人士攀關係，甚至拍照留下記錄，曾與民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠一起餐敘。對此，名嘴李正皓直指，這家餐廳沒1萬絕對吃不下來。

「林秉樞手上真的有點錢」李正皓今（7日）在臉書表示，身為一個美食家，一眼看出聚餐的地點就是位於民生社區的知名台菜餐廳包廂，該餐廳2014年開業，擅長將台式料理與法國香檳結合，今年榮獲米其林一星餐廳，這頓「便飯」光是桌上的菜加上酒，沒1萬元絕對吃不下來。

據了解，這家餐廳是位在民生社區的「富錦樹台菜香檳」，2014年末開業至今，歷經7年的耕耘，終於在今年奪下米其林1顆星，以香檳搭配台菜的跳脫組合，強調慢慢吃、不拼酒，並隨節氣開發出不同菜色，連日本女星渡邊直美都是老主顧。

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