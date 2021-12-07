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林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢聲明回應

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）

▲高嘉瑜（左）、林秉樞（右）。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

新北檢偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，正努力清查高嘉瑜所稱林男所用的「白色豆腐頭隨身碟」，今（7日）有媒體報導指稱，檢警還原林男被查扣的黑色豆腐頭隨身碟，發現不雅圖片超過1.2萬張、受害者可能超過100人，檢方澄清決無此事、報導與事實不符，但清查至今發現多少證物內容，檢方強調偵查不公開，請外界勿妄加揣測，以維護相關人等名譽與權益。

林秉樞於12月1日凌晨1時許，在藏身的板橋區馥都飯店被檢警拘提到案，隔天凌晨被聲押禁見獲准。檢警當時在林男的房間查扣手機、外接式硬碟與1顆黑色豆腐頭隨身碟，但高嘉瑜透過律師指出，她遭林男在飯店房間施暴期間，看到林男用來備份至少4名女子不雅影像的豆腐頭隨身碟是白色款式。

檢警因此陷入證物是否遭林男掉包的疑雲，加上3日凌晨第2度搜索林男尚未退房的飯店房間，又搜到高嘉瑜疑遭逼簽的親筆自白書，更使檢警蒙受搜索不徹底的質疑，而高嘉瑜昨天（6日）請律師補送遭林男「逼供影片」給檢方，林男是否藏匿高嘉瑜的不雅影像、有無外流，變成檢警追查的首要之務。

今有媒體報導宣稱，檢警還原林男被查扣的隨身碟，驚見不雅影像高達1萬2000多張，且受害者可能超過100人，引發恐慌。新北檢今發布澄清新聞稿，強調所謂林男「存圖資料夾」曝光的相關報導，與事實不符，也決無此事，承辦檢察官率檢察事務官、司法警察仍積極清查、還原相關資料與電磁記錄。

新北檢指出，偵辦本案嚴守偵查不公開，專案小組並未對外有任發言，請各界勿妄加揣測，以維護相關人等的名譽與權益，並給辦案團對偵辦案件的空間。

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