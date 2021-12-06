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19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴並逼迫寫下自白書，高嘉瑜律師上午8點已將高遭到逼迫下脅迫書、影片，交給承辦檢察官。對於逼供片內容，李永裕表示，當時是林秉樞提問，對林的問題，高嘉瑜只能回答是，因為她奄奄一息躺在床上，不回答就會挨打，高嘉瑜當時全身是傷、聽起來很虛弱。

對於逼供片內容，李永裕表示，影片長度約19秒，當時是林秉樞提問，對林的問題，高嘉瑜只能回答是，因為她奄奄一息躺在床上，不回答就會挨打，高嘉瑜當時全身是傷、聽起來很虛弱。

李永裕指出，我們今天有到新北地檢署遞送新事證，主要是逼供的影片跟脅迫書，在脅迫的狀況下寫的不實內容，書寫的地點都是11／12這段時間，就是高嘉瑜被打得奄奄一息的狀況下被錄下逼供影片，又被迫寫下脅迫書。

李永裕表示，逼供片跟脅迫書的內容都已經遞交給新北地檢署，我們已經蒐集到林秉樞散佈親密照片的證據，散佈對象目前還在查證，至於被害人的狀況不便說明，這部分相關事證已經提供給地檢署作進一步處理。

對於被掉包的白色備份豆腐頭，李永裕指出，比較大的問題是豆腐頭裡面的記憶卡，還是要找到記憶卡才是關鍵。

日前檢方二度搜索時，在林秉樞入住的馥都飯店房內，搜到一張高嘉瑜的自白書，上頭寫著「高嘉瑜前男友馬文鈺坐領乾薪、詐領助理費、高嘉瑜浪費公帑」，下有高嘉瑜的親自說明，時間註記為2021年11月。

事後，高嘉瑜的助理馬文鈺出面開記者會指控，林秉樞逼迫高嘉瑜簽自白書已非第一次。包括今年6、7月時，她就曾遭林秉樞逼迫下第一次自白書。

第二次就是11月11日晚間，林秉樞在飯店房內爆打高嘉瑜一整夜後。馬文鈺描述，當晚高嘉瑜手機遭沒收還被逼迫戴上口罩、手拿自白書被拍下影片，即使當時高已受重傷，躺在床上說不出話，林秉樞還是大吼氣憤地問「小馬是不是坐領乾薪、自白書是不是自願寫的」。

至於檢警積極尋找中的「白色豆腐頭」下落，馬文鈺也「指引方向」表示，他質疑「林秉樞的備份在李柏璋手上」。馬文鈺說，林秉樞事前都給了李相當多資料，說不定已將「白色豆腐頭」交給李柏璋，檢方應該盡速調查李伯璋部分。

▼高嘉瑜委任律師出面說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲▼高嘉瑜委任律師出面說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

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