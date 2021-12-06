林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家事件，牽扯出民進黨派系、網軍內鬥爭議，引發全國熱議。國民黨今（6日）召開記者會，質疑跟綠營關係良好的林秉樞，帳戶內竟有存款2300百萬，整件事有5大疑點，新潮流系「老大」段宜康、國安會秘書長顧立雄與總統蔡英文不能再神隱，應儘速向國人清楚說明。

國民黨上午召開「民進黨『東方快車案』燒出國安問題 林秉樞五大疑點金流人脈全揭露」記者會，台北市議員徐巧芯、文傳會副主委林家興、黃子哲、文傳會前副主委鄭照新等人出席。

林家興提出林秉樞事件的5大疑點：林秉樞和綠營是否關係匪淺？林是否是綠營的網軍頭子？綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？發文洗白林秉樞的李柏璋，不正是何志偉口中的政治蟑螂？以及最後一點：段宜康為何出手施壓媒體？是否是罩著小弟？

此外，林家興質疑，林秉樞的金流來源從何而來？2015年還是跟父母要錢的窮小子，卻在2021年月租五萬住飯店、月花3、40萬吃飯交際、一個帳戶內就有存款2300百萬，尤其事發前林還花100多萬買古董，是否涉及洗錢也應該調查。

徐巧芯指出，今天是段宜康臉書對話公佈出來的第三天，段宜康身為新潮流「老大」，卻對於媒體簡訊詢問是否可以回應馬文鈺記者會內容時，要媒體向徐（巧芯）議員要回應。把自己該回答的問題丟給小議員！「堂堂一個新潮流的老大，到底要躲到什麼時候？」

徐巧芯強調，林秉樞出手闊綽，一頓飯都是好幾千，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？林還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，諸多涉及恐嚇、逃漏稅、偽造文書跟冒用身份等法律問題，檢調是不知道？還是不敢查？呼籲檢調應該積極偵辦。

鄭照新則表示，林秉樞被大家說是惡棍與人渣，飼養他的團體就是民主進步黨，民進黨就是惡棍黨，若不是民進黨網軍治國，豈能讓林秉樞橫行霸道如此久？出了這麼一個「網軍惡棍」，民進黨當然必須給個交代。

此外，鄭照新質疑，「林秉樞家暴案」在維基百科中條目遭到修改，網友爆卦IP竟然來自於政府的國發會，國發會馬上跳出來發了三點聲明，甩鍋給公路總局，公路總局卻查不出來，顯示這不是國家機器的公器私用，就是國安漏洞！

黃子哲指出，從「卡神」楊蕙如到林瑋豐、李伯璋、林秉樞等，都是綠營內部派系相關，且涉及龐大金錢與網路暴力攻擊，綠營暗黑網軍已形成「綠、錢、暴」現象。

為了避免網軍肆虐危害國家，黃子哲呼籲大家應該支持國民黨立委李貴敏提出的修法：凡是政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，都必須視同廣告揭露，如有違反，就予以重罰，以終結網軍亂象。

其他人也看了這些新聞...



►高嘉瑜坦承沒遇過壞人 「感謝老天爺給我這個功課」

►徐巧芯秀簡訊嗆段宜康 「最愛放砲的一代梟雄竟縮了」

►捲入高嘉瑜家暴案 詹宏志辭國策顧問：原來的好意已無意義



相關新聞...

►詹宏志辭國策顧問 朱立倫籲蔡英文：趕快脫下網軍魔戒

►發起「一人一信查網軍」 柯文哲：至今被抓到的都是民進黨