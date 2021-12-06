「國家級網軍」更改林秉樞維基百科？　柯文哲：有權力者自己要節制

▲台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案越演越烈，有民眾於網路維基百科資料發現，林秉樞案曾被IP位址登錄在國發會的用戶更改，並在「曾與林秉樞合照或互動的名人」中新增台北市長柯文哲、副總統賴清德以及「館長」陳之漢的資料。針對是不是有國家級網軍入侵？柯文哲6日僅回應，有權力者自己要節制。

有民眾在網路發現，林秉樞案的維基百科資料，曾被IP位址登錄在國發會（117.56.178.41）的用戶進行更改，並在「曾與林秉樞合照或互動的名人」新增了台北市長柯文哲、副總統賴清德以及「館長」陳之漢的資料。

柯文哲6日出席防疫記者會，被問及是否會質疑有「國家級網軍」入侵？柯文哲回應，不要個案處理，這種網軍假消息並非只出現在台灣，「連美國總統大選，還不是打得一塌糊塗，甚至當時指控蘇俄介入。」所以這是全世界普遍的現象，「只是說執政者、有權力的人怎麼節制自己的權力？」

柯文哲認為，國家之力量在國民全體，當國民素質越來越高時，就能抵抗這些東西，「如果連美國總統大選都會受到網軍干擾，那其他國家發生也不是什麼怪事。」只能靠國民素質慢慢提高，以及有權力者自己節制。

媒體追問，是否會覺得現在的「有權力者」會節制？柯文哲則說，「唉！不要問我。」

針對林秉樞維基百科資料被IP登錄在國發會的用戶更改，並增列特定人士資訊，國發會5日發聲明指出，國發會為政府網際服務網維運機關，多數中央機關IP均以國發會名義登錄，117.56.178.41並非國發會使用的IP，屬於交通部公路總局對外上網線路使用， 經IP使用機關（公路總局）查證後回覆，12月2日當日117.56.178.41線路並無連結至維基百科IP（103.102.166.224）的紀錄。

而公路總局則於5日晚間回應，117.56.178.41雖為公路總局對外上網的其中一條電路，但經該局全面清查防火牆紀錄，於12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科(IP 103.102.166.224)的紀錄；公路總局另外也表示，維基百科是否有103.102.166.224以外的IP，尚需進一步了解。

公路總局說，後續該局將再仔細查證，若有必要也將再協請相關單位調查，並將視需要適時對外說明。