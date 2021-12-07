獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

▲ 前蘋果日報總主筆卜大中（左圖）7日晚間受訪還原林秉樞致電求他關說鏡周刊經過。（圖／翻攝卜大中臉書、資料照片）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞毆打並限制行動自由，新聞曝光後驚傳包含綠營新潮流大老、台灣新社會智庫段宜康、PChome集團董事長詹宏志均捲入曾幫林秉樞致電鏡周刊高層關說疑雲，詹宏志還因此請辭總統府資政。根據爆料者透露，林男在新聞曝光前還曾拜託媒體圈重量級人物、前「蘋果日報」總主筆卜大中，拜託出手向鏡周刊高層請託勿讓新聞曝光，《東森新媒體ETtoday》記者7日晚間電訪卜大中還原事件經過。

前「蘋果日報」總主筆卜大中罹患帕金森氏症目前在家休養，但仍願意接受記者電訪查證，卜大中在電話中爽朗證實「林秉樞曾在29日新聞曝光前打手機給我！」

卜大中回憶「林在跟我講這件事情（高嘉瑜遭家暴）並沒有直接講清楚，他只強調他女朋友是很有名的人，『但他不能告訴我是誰』，我直到新聞報導出來後，才知道是高嘉瑜遭到家暴。」

卜大中還原林秉樞請他關說的過程，「林秉樞問我說，蘋果日報和壹週刊都是同一個老闆，加上鏡周刊大多數都是當年壹週刊的班底成員，林問我認不認識鏡周刊社長斐偉？」

資深媒體人卜大中當下給林秉樞一個機會教育、他回覆林男說「你不知道一件事，當初黎智英當壹傳媒集團老闆喔，當年定義蘋果日報和壹週刊是競爭關係，不是同事關係」，「當時兩媒體雖然辦公大樓緊鄰，但兩邊識別證無法互通，所以我跟斐偉僅互相認識，但沒有交情，也沒有私下往來。」

對話過程中，卜大中不斷暗示告知林秉樞，媒體報導仍在採訪查證期間他不便涉入，後來林男不斷請託，卜大中便直接拒絕林男要求。卜大中表示，「我並沒有因為林男的請託，去連絡斐偉，或者任何鏡周刊的記者。」事後林男未曾再跟卜大中聯絡。

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