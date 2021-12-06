快訊／不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打、逼拍片，不僅被打到全身是傷、還被對方逼迫簽下自白書。高嘉瑜的委任律師李永裕委託助理，轉交關鍵證據到新北遞地檢。李永裕6日召開記者會表示，他透露，已經蒐集到林散播親密照片的最新證據，相關事證提供給新北地檢署處理。

▲民進黨立委高嘉瑜、律師李永裕。（圖／記者屠惠剛攝）

李永裕表示，今天遞交的相關事證有三樣，第一個是「逼供影片」，第二個就是「自白書」，但這個不能稱呼為自白書，是脅迫書，被拍攝的時間都是在11月12日，就是高嘉瑜被打的奄奄一息的時候，已經遞交給新北地檢署。第三個則是掌握林秉樞散播影片的證據。

此外，李永裕再透露，已經蒐集到林散播親密照片的最新證據，但散播的對象仍在釐清，相關事證提供給新北地檢署處理。

新北地檢署偵辦林秉樞涉施暴案，3日前往林秉樞下榻的飯店搜索，查扣一份自白書（指控馬文鈺詐領助理費）、林秉樞母親的訃聞、告別式的傳單等物，不過網路上卻出現有人宣稱持有高嘉瑜和林秉樞之間的影片，讓高嘉瑜相當害怕私密影像遭到外流。

高嘉瑜遭到家暴引發社會議論，檢警迅速將施暴者林秉樞拘提到案，而此案也牽扯出其前男友馬文鈺爆料PChome集團董事長詹宏志曾替林秉樞向《鏡週刊》施壓，以及綠營內部網軍疑雲，詹宏志也因此請辭總統府國策顧問一職。



▲民進黨立委高嘉瑜委任律師李永裕出面說明遞交最新事證。（圖／翻攝直播）

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