林秉樞涉7大罪狀一次看　高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡

▲高嘉瑜委任律師李永裕。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌。對此，高嘉瑜委任律師李永裕6日表示，根據目前所提告的內容，僅有犯罪事實的增加，但是罪名還沒有增加。

李永裕6日上午委託助理到新北地檢署遞交「高嘉瑜遭林秉樞逼供影片」等光碟資料給承辦檢察官，以協助釐清案情，李永裕本人則在中午親自召開記者會，說明案件進度及向地檢署遞交新證物。

李永裕表示，他今天已經向新北地檢署遞送新事證，主要分為兩個部分，分別為逼供片和脅迫書，脅迫書就是有些媒體報導所稱的自白書，「我想這個不能稱呼為自白書，因為這個就是一個脅迫書，在脅迫之下寫下來的不實內容」。

李永裕指出，有關逼供片及脅迫書所被拍攝、書寫的地點，都是在11月12日這段時間，就是在高嘉瑜已經被打得奄奄一息的狀況下，被錄下逼供的影片，然後又破脅迫寫下脅迫書，目前逼供片的內容、脅迫書的書面都已經遞交給新北地檢署。

另外，李永裕也說，他已經有蒐集到林秉樞散布影片、親密照片的證據，散布的對象目前還在查證，至於散布的被害人狀況則不便說明，但是他已經有把這部分的相關事證，提供給地檢署進行進一步處理。

李永裕受訪時表示，現在檢察官已經聲請羈押，林秉樞大概有意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪名，而根據目前所提告的內容，僅有犯罪事實的增加，至於罪名還沒有增加。

談及檢警積極尋找中的「白色豆腐頭」下落，李永裕則說，豆腐頭確實是一個問題，但是比較大的問題是在「豆腐頭裡面的記憶卡」，因為記憶卡是連結豆腐頭使用，「所以還是要找到記憶卡才是關鍵」。

李永裕也透露，逼供片的內容總共有19秒，「她只能回答是而已，因為就是奄奄一息，然後躺在床上這樣，不回答就是要被打」，高嘉瑜聽起來就是很虛弱的聲音，影片當中雖然沒有被打，但是就是全身是傷。

高嘉瑜遭男友施暴，新北檢主動分案偵辦，檢察官複訊後，認定被告涉犯意圖散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證之虞，並在1日聲請羈押禁見。