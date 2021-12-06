　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林秉樞涉7大罪狀一次看　高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡

▲▼高嘉瑜委任律師出面說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲高嘉瑜委任律師李永裕。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌。對此，高嘉瑜委任律師李永裕6日表示，根據目前所提告的內容，僅有犯罪事實的增加，但是罪名還沒有增加。

李永裕6日上午委託助理到新北地檢署遞交「高嘉瑜遭林秉樞逼供影片」等光碟資料給承辦檢察官，以協助釐清案情，李永裕本人則在中午親自召開記者會，說明案件進度及向地檢署遞交新證物。

李永裕表示，他今天已經向新北地檢署遞送新事證，主要分為兩個部分，分別為逼供片和脅迫書，脅迫書就是有些媒體報導所稱的自白書，「我想這個不能稱呼為自白書，因為這個就是一個脅迫書，在脅迫之下寫下來的不實內容」。

李永裕指出，有關逼供片及脅迫書所被拍攝、書寫的地點，都是在11月12日這段時間，就是在高嘉瑜已經被打得奄奄一息的狀況下，被錄下逼供的影片，然後又破脅迫寫下脅迫書，目前逼供片的內容、脅迫書的書面都已經遞交給新北地檢署。

另外，李永裕也說，他已經有蒐集到林秉樞散布影片、親密照片的證據，散布的對象目前還在查證，至於散布的被害人狀況則不便說明，但是他已經有把這部分的相關事證，提供給地檢署進行進一步處理。

李永裕受訪時表示，現在檢察官已經聲請羈押，林秉樞大概有意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪名，而根據目前所提告的內容，僅有犯罪事實的增加，至於罪名還沒有增加。

談及檢警積極尋找中的「白色豆腐頭」下落，李永裕則說，豆腐頭確實是一個問題，但是比較大的問題是在「豆腐頭裡面的記憶卡」，因為記憶卡是連結豆腐頭使用，「所以還是要找到記憶卡才是關鍵」。

李永裕也透露，逼供片的內容總共有19秒，「她只能回答是而已，因為就是奄奄一息，然後躺在床上這樣，不回答就是要被打」，高嘉瑜聽起來就是很虛弱的聲音，影片當中雖然沒有被打，但是就是全身是傷。

高嘉瑜遭男友施暴，新北檢主動分案偵辦，檢察官複訊後，認定被告涉犯意圖散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證之虞，並在1日聲請羈押禁見。

►152元就能除腳臭

ET快訊
汽車人氣榜「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業帶iPhon
盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了
女店員遭刁難…21歲壽星持刀狂捅外送員！他肚破腸流慘死
快訊／「台灣唱片封套設計教父」杜達雄癌逝　享壽66歲
最後一刻絕殺對手！　教練嗨到心臟病發身亡
「2022神卡」TOP 5出爐！　消費最高回饋20%
用3年洗碗機「狂列7缺點」滅火　人夫嘆洗完已半夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「國家級網軍」更改林秉樞維基百科？　柯文哲：有權力者自己要節制

林秉樞涉7大罪狀一次看　高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡

林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

林靜儀烏日競選總部成立　蔡其昌偕女出席感謝當年助妻生產

2300萬很多嗎？傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

「民進黨網軍治國」　朱立倫喊話蔡英文：趕快脫下這個魔戒

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

柯文哲形容高端是「密醫」　搞不好比「有牌的醫生」醫術更好

24項場所打2劑才可上工！柯文哲：嚴格執行　「服務業要提供安全服務」

「國際疫情升溫10%」　指揮中心向蘇貞昌示警「拋3大措施」

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

「國家級網軍」更改林秉樞維基百科？　柯文哲：有權力者自己要節制

林秉樞涉7大罪狀一次看　高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡

林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

林靜儀烏日競選總部成立　蔡其昌偕女出席感謝當年助妻生產

2300萬很多嗎？傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

「民進黨網軍治國」　朱立倫喊話蔡英文：趕快脫下這個魔戒

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

柯文哲形容高端是「密醫」　搞不好比「有牌的醫生」醫術更好

24項場所打2劑才可上工！柯文哲：嚴格執行　「服務業要提供安全服務」

「國際疫情升溫10%」　指揮中心向蘇貞昌示警「拋3大措施」

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了

為比特犬案請願不譴責　動團「一人一信寄縣長」：改寫牠命運

凱基投顧：台股2022年高點落在Q1　看好九大類股

台股高低震盪178點！航海王撐盤　指數小跌8點收17688

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

大聯盟隔26年封館官網全換空白照　美媒也惡搞精華影片

立委批台中電廠工程成「顏家提款機」　台電董座：均公開對外招標

渣男慾女自曝性過往！首晚換伴激吻、第二晚「純手工」愛撫

95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事

CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

政治熱門新聞

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

柯建銘深夜發長文　敬告國民黨

高嘉瑜遭認證孤鳥！馬文鈺曝綠營唯一友

快訊／北市11名幸運兒可獲3000元

快訊／不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片

高嘉瑜台大吐心聲　感嘆：沒遇過壞人

高嘉瑜奄奄一息遭拍逼供片　律師：豆腐頭被掉包找到記憶卡才是關鍵

蔡英文讚高端族死忠　趙少康：邪教教主？

民進黨團：感情暴力扯養網軍，不道德

傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

柯：至今被抓到的網軍都是民進黨

林秉樞傳是國安局外圍人士？　國安局怒駁介入司法系統

波海三國議員挑戰「筷子」吃義美小泡芙　網笑：哪招啦

北市夫妻騙「弄丟黃卡」打8次疫苗

更多熱門

相關新聞

「國家級網軍」改維基？柯這樣說

「國家級網軍」改維基？柯這樣說

立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案越演越烈，有民眾於網路維基百科資料發現，林秉樞案曾被IP位址登錄在國發會的用戶更改，並在「曾與林秉樞合照或互動的名人」中新增台北市長柯文哲、副總統賴清德以及「館長」陳之漢的資料。針對是不是有國家級網軍入侵？柯文哲6日僅回應，有權力者自己要節制。

盤點2021最大謊言！「我負責」排第二

盤點2021最大謊言！「我負責」排第二

林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　交長王國材回應了

林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　交長王國材回應了

傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

傳林秉樞搞網軍存千萬　王浩宇這句話又引戰

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞李永裕

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面