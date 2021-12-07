林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：3漏洞坐實「最差勁立委」

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委范雲捲入同黨立委高嘉瑜的家暴案風波，先是為林秉樞向總統府要電子輓聯，今再被爆料曾與林秉樞餐敘。對此，國民黨批評，范雲造成防疫、女權與網安3漏洞，坐實「最差勁立委」的封號。

林秉樞家暴高嘉瑜，過往經營政商人脈的手法也一一被爆出。週刊7日爆料林秉樞常與政壇人士攀關係，甚至拍照留下記錄，林秉樞曾與民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠一起熱絡餐敘。

針對范雲列席林秉樞飯局一事，國民黨文傳會主委凌濤今（7）日抨擊，怎麼又是范雲？回顧范雲今年放寬3+11造成「防疫漏洞」；對於兩性平權屢次雙標造成「女權漏洞」；再到幫助疑為綠營網軍頭的林秉樞，索取總統電子輓聯的「網安漏洞」幫兇，范雲坐實漏洞立委、最差勁立委的封號。

凌濤指出，林秉樞坐在「C位」的飯局，范雲也在其中，她卻急著撇清關係，稱與林秉樞的關係像是學術的後輩，請范雲務必說清楚，為何要替喪母的林秉樞索取輓聯？與林秉樞真正的關係為何？

凌濤提到，范雲與網軍熟識早有先例，今年5月親綠寫手林瑋豐遭抓包「自導自演」，涉嫌在PTT發布多文，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台疾管家，而范雲就是林瑋豐的大學論文指導教授，這對師生如同防疫豬隊友，作為老師促成「3+11」、作為學生散布疫情假訊息，不但是「防疫破口」也是「網安破口」。

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺 攝）



凌濤批評，她在接連面對民進黨內部權勢性侵、性別暴力等議題，就像是選擇性「噤聲」般，只呼籲大眾必須嚴厲譴責暴力，抵制利用性私密影像威脅他人，卻不見范雲出面抨擊林秉樞的惡行，像這樣寬以待己、嚴以律人的女權鬥士，根本就是「女權破口」，范雲應該出面為自己為虎作倀道歉！

對於與林秉樞餐敘合影，鍾佳濱解釋，那個飯局是2020年邱臣遠、范雲剛當選時吃的，他不是主揪，僅受邀參加，他還找了之前就認識的邱臣遠一起來，但他不記得席間有無林秉樞，且林秉樞之後也沒跟他聯繫。邱臣遠表示，完全不認識林秉樞，也完全沒印象與林秉樞餐敘過。

郭國文則說，那場餐聚由范雲主揪，林秉樞當天聊了范雲的論文和著作，讓人產生共鳴、印象深刻。范雲回應，因其他立委介紹才認識林秉樞，當天餐聚是學運老朋友的聚會，事前也不知道林秉樞會到場，希望大家關注親密關係暴力、利用性私密影像威脅一事，並給予譴責，身為立委，會思考如何透過立法、政策，不讓下一個受害者出現。