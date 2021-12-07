　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯記錄超打臉洩底

▲查閱WIKI百科編輯紀錄，就可發現公路總局網域IP涉入惡意竄改林秉樞家暴條目。（圖／記者張君豪翻攝）

▲查閱WIKI百科編輯紀錄，就可發現公路總局網域IP涉入惡意竄改林秉樞家暴條目。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞毆打並限制行動自由，消息傳出後，維基百科立刻被成立林秉樞條目，但有眼尖的網友發現，資料在2日晚間遭添增「合照或互動的名人：館長、柯文哲、賴清德」，結果該IP經查證來自交通部公路總局。對此，公路總局說法一變再變，從一開始的該時段沒有連線維基百科網頁紀錄，到7日才坦承有「數筆瀏覽維基百科的資料，但無法得知有無搜尋林秉樞或編輯資料。」

公路總局今天（7日）證實，維基百科被編輯的時段，確有數筆維基百科網站瀏覽紀錄，但初步瞭解瀏覽內容，並無有關林秉樞的網頁。至於更細節的瀏覽紀錄或是有無編輯資料，公路總局依現行能力無法得知。

儘管公路總局迄今不承認該局內有公務員上林秉樞WIKI添增惡意資料，但令人莞爾的是，任何網友僅需進入該條目瀏覽「林秉樞家暴案」編輯歷史紀錄，就可發現就是交通部公路總局連外IP（117.56.178.41）曾對該網頁進行編輯，對照前後筆網友編輯紀錄，就可發現公路總局該IP惡意添加「林秉樞合照或互動的名人：館長、柯文哲、賴清德」。

記者傍晚詢問公務機關網管人員，證實台灣公家機關網路多向網路業者申辦固定式IP，以方便網路使用管理、電子公文傳遞，公路總局若有心要查，絕對追得出是哪位員工上網添增上述不實資訊；加上維基百科網頁條目資料變更，都會留下編輯IP足跡，究竟是該局公務員上班無聊添增，還是受雇潛藏在公務機關的網軍惡意影射行為，仍待公路總局進一步說明。

【其他新聞】

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜

 

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
8旬翁收包裹「回家猝死」！妻崩潰求償200萬
網紅「每2個月換車」　曬澳洲豪宅：人生就要享受
鄉民女神親駕「戰車」跑行程！網歪樓：可以穿禮服開嗎
印尼火山噴發！母女相擁遭「2公尺厚火山灰」埋亡
林秉樞版「狼人殺」！5人聚餐照曝光抓主揪　他最後承認了
熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」　有2症狀別拖了
歐陽娜娜突曬十指緊扣照！　親密躺胸「金髮男」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

三總集體回扣案3波大搜索　7牙醫遭約談「主任與教授都涉案」

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯記錄超打臉洩底

林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢聲明回應

快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

寶寶哭不停！塞完奶嘴「秒斷電」　倒頭趴床就睡 ....媽喊：我自由了

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

三總集體回扣案3波大搜索　7牙醫遭約談「主任與教授都涉案」

獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯記錄超打臉洩底

林秉樞隨身碟「存圖資料夾」破1.2萬張照片？　新北檢聲明回應

快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

4個「洗髮壞習慣」恐讓頭髮掉不停，你也中了嗎？

息息相關！幼兒時「依附關係」影響成年親密關係表現

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他　前蘋果總主筆卜大中這樣說

8旬翁收包裹「回家猝死」！妻崩潰求償200萬：為何外送員不送上樓

固執汪散步遇「心儀大樹枝」　放不上車奧嘟嘟緊咬：不回家了

T妹「每2個月換車」曬澳洲豪宅　駁「兒子要窮養」：人生就要享受

比特犬咬童／幼童不得單獨在家　單親不是疏忽的藉口！

許光漢、張軒睿4年沒吵過架　還肉麻叫他：漢baby

瑞鼎預計明年1月上市　明年12吋產能年增5成、已全數被客戶訂滿

《慾望城市》雙姝鬧翻！「續集獨缺莎曼珊」大人物表態：不懂她在想啥

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

國1麻豆交流道撞死騎士　高雄小港截獲肇逃槽車

台中工人吵架　竟操控怪手打架

快訊／新北又有超商女店員被打

台南麻豆交流道南下匣道路口傳死亡車禍

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

馮光榮淡出演藝圈　卻涉勾搭人妻遭索賠

4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

高嘉瑜自白書「57字全文」曝！昏迷遭拍19秒惡魔片

更多熱門

相關新聞

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

民進黨立委范雲捲入同黨立委高嘉瑜的家暴案風波，先是為林秉樞向總統府要電子輓聯，今再被爆料曾與林秉樞餐敘。對此，國民黨批評，范雲造成防疫、女權與網安3漏洞，坐實「最差勁立委」的封號。

林秉樞藏圖破1.2萬　檢方聲明

林秉樞藏圖破1.2萬　檢方聲明

林秉樞操作粉專曝光　他爆這些人都按過讚

林秉樞操作粉專曝光　他爆這些人都按過讚

林秉樞憑什麼行情那麼好？小肉鎚姐姐曝把妹技巧

林秉樞憑什麼行情那麼好？小肉鎚姐姐曝把妹技巧

王世堅譏：柯文哲是「網軍之父」先自銬去自首

王世堅譏：柯文哲是「網軍之父」先自銬去自首

關鍵字：

公路總局WIKI編輯紀錄洩底打臉林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面