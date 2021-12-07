獨／公路總局無法證實改林秉樞WIKI　編輯記錄超打臉洩底

▲查閱WIKI百科編輯紀錄，就可發現公路總局網域IP涉入惡意竄改林秉樞家暴條目。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞毆打並限制行動自由，消息傳出後，維基百科立刻被成立林秉樞條目，但有眼尖的網友發現，資料在2日晚間遭添增「合照或互動的名人：館長、柯文哲、賴清德」，結果該IP經查證來自交通部公路總局。對此，公路總局說法一變再變，從一開始的該時段沒有連線維基百科網頁紀錄，到7日才坦承有「數筆瀏覽維基百科的資料，但無法得知有無搜尋林秉樞或編輯資料。」

公路總局今天（7日）證實，維基百科被編輯的時段，確有數筆維基百科網站瀏覽紀錄，但初步瞭解瀏覽內容，並無有關林秉樞的網頁。至於更細節的瀏覽紀錄或是有無編輯資料，公路總局依現行能力無法得知。

儘管公路總局迄今不承認該局內有公務員上林秉樞WIKI添增惡意資料，但令人莞爾的是，任何網友僅需進入該條目瀏覽「林秉樞家暴案」編輯歷史紀錄，就可發現就是交通部公路總局連外IP（117.56.178.41）曾對該網頁進行編輯，對照前後筆網友編輯紀錄，就可發現公路總局該IP惡意添加「林秉樞合照或互動的名人：館長、柯文哲、賴清德」。

記者傍晚詢問公務機關網管人員，證實台灣公家機關網路多向網路業者申辦固定式IP，以方便網路使用管理、電子公文傳遞，公路總局若有心要查，絕對追得出是哪位員工上網添增上述不實資訊；加上維基百科網頁條目資料變更，都會留下編輯IP足跡，究竟是該局公務員上班無聊添增，還是受雇潛藏在公務機關的網軍惡意影射行為，仍待公路總局進一步說明。

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