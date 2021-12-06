快訊／林秉樞被爆是國安局外圍？　副局長嚴斥：毫無根據純屬臆測

▲林秉樞涉嫌施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，對於美麗島電子報董事長吳子嘉日前聲稱林秉樞為國家安全局外圍人員，國安局嚴正駁斥，副局長陳進廣6日強調，這些毫無根據、純屬臆測的言論都不是事實，也請各界不要以訛傳訛。

立法院外交及國防委員會6日邀請陳進廣、國防部副部長王信龍上將、僑委會委員長童振源、中選會副主委陳朝建等人就「行政機關於1218公投選舉期間遵守行政中立之作為及檢討」為題進行報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，最近鬧得沸沸揚揚的林秉樞，自稱是國安高層，林秉樞到處招搖撞騙，究竟是不是國安高層的外圍。

對此，陳進廣回應，針對最近有部分人士在相關媒體、政論節目上表示，林秉樞是國安局的外圍人員，而且有國安局介入司法調查的相關情事，針對這些毫無根據、純屬臆測的言論都不是事實。

陳進廣也說，國安局要在此特別澄清，也請各界不要以訛傳訛，且國安局各項工作的執行，都秉持著依法行政的原則。

另外，國安局5日晚間也發布新聞稿表示，有部分人士於政論節目聲稱林秉樞是國安局外圍人員，並指國安局介入司法系統等，相關說法均非事實。

國安局強調，各項工作均依法行政，對於部分人士毫無證據、純屬臆測的言論，國安局對此深表遺憾，請各界勿以訛傳訛。

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