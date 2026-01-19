噁阿伯公廁猥褻2女童！給千元「封口費」　態度惡劣判2年半

▲色阿伯對鄰女童猥褻還給千元封口費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名開神壇的老伯，以猥褻手勢引誘2女童前往國小公廁伸魔掌，事後還各給1000元當「封口費」。全案因女童將千元鈔交給家人購物，被發現追問才曝光。法院審理，色阿伯全否認，辯稱是女童家遭偷錢才會誣陷他，但法官不採信，依「對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪」，判處有期徒刑2年6個月。

依據判決書，該名色老伯是2女童的鄰居，在住處外以「左手比圈、右手食指插入」的猥褻手勢3次引誘女童，將她們帶往某國小公共廁所，多次猥褻，過程中被另一名女童發現到廁所外呼喊，阿伯才匆匆給1000元讓她們離開。

該名老伯在警詢、偵訊及法庭上的陳述接否認涉案。辯稱是因為女童家的錢失竊、懷疑是他所偷，對方才挾怨報復誣告他，並強調自己不知道女童年齡。他甚至聲稱自己年事已高、有勃起障礙，請求進行精神與性功能鑑定。但學校監視器畫面也拍下他帶女童進廁所，並在案發後立即給付現金要求「不要說出去」的事實。

合議庭認為，若女童家屬真為失竊報復，或女童為掩飾偷錢而誣告，理應在更早時間點就提出相關主張或指控，而非在性侵案爆發後才提及，邏輯不合常理。此外，被告提出的身心障礙證明僅為聽覺障礙，與認知能力無關，且他在偵審過程中應答清晰，無需進行精神鑑定。無論其生殖器能否勃起，犯行已構成猥褻，性功能鑑定「無調查必要」。

法官審酌被告雖無前科，但利用鄰居關係及女童家庭的照顧空隙，對兩名心智極度不成熟的幼女下手，同時侵犯兩人，犯罪情節嚴重。尤其犯後毫無悔意，不僅否認犯行，更反指被害人誣陷，態度惡劣。因此，雖辯護人請求緩刑，且刑度不符緩刑條件，予以駁回。依「對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪」判處2年6月徒刑。

