陳柏惟駁財產暴增　自曝購房打拚歷程！3.6萬網友狂讚聲援

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

連勝文辦公室發言人錢震宇質疑，基進黨立委陳柏惟2020大選前後一年間，財產申報暴增441萬元，房產也在當選後的隔年漲到500萬。對此，陳柏惟澄清是選舉補助款，今（8）日再度透過臉書說明財產增加有兩個原因。貼文一出短短1小時內吸引3.6萬網友按讚聲援，為他加油。

陳柏惟表示，第一，根據法律規定，現金存款不到一百萬，無須申報；第二，公職人員選舉有得票補助款，只要得到三分之一以上的票數，每一票會有30元的補助款，我的得票數是11萬2千839票，乘上30等於3百38萬5千170，再加上立委的所得與原本的存款，差不多就是這個數字，並沒有所謂的「暴增」。

陳柏惟也說明自己的房產，地點是位於高雄市建國一路和國道一號交會處附近的巷弄中，那時兩百多萬買入，到了現在，根據實價登錄網站的價格，與周遭一樣，大約500萬左右，就是跟著市場價格一起變動。

此外，陳柏惟也特別跟大家分享購買這房子的心路歷程，由於自己的出身並不是達官顯要，也不是含著金湯匙的二代、三代。比較像是那種不是乖乖牌、功課還算交代得過去、喜歡運動喜歡到處玩耍，很晚了還在便利商店跟朋友打屁聊天的小孩子。

陳柏惟說，自己打從出社會開始，就是到處尋找工作機會，有人願意給工作，就認份做，也學經驗，或許是在外四處久了，心裡總是希望能有一個地方，有一個能夠讓我不管人在哪裡，都知道可以回去的地方。這間位於巷弄中，即使關窗都能聽得到高速公路車聲的舊房子、小公寓，有屋齡、沒電梯，對一些人來說，或許只是路邊不起眼的風景，並不是什麼奢華豪宅；但從小在親友家、租屋套房、宿舍來來去去，「我用汗水、靠自己的雙手，努力打拚，擁有人生第一個屬於自己的家，是送給我自己第一份最重要的禮物，至今也仍在繳貸款。」

陳柏惟再一次感謝大家對他的關心，國會質詢、爭取地方建設、與鄉親交流一直都是最重要的事情，關於一些傳言、耳語、或是不實的指控，以及各界的建議，都會當作是人生中的磨練，讓他更加成熟與成長，來為鄉親做事、服務。

▼陳柏惟說明財產增加原因。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



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