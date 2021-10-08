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陳柏惟駁玩賭博電玩　顏寬恒喊話「誠實，讓鄉親相信你」

▲▼顏寬恒投入罷免陳柏惟活動。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

▲顏寬恒投入罷免陳柏惟活動。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟過去肇逃、玩賭博電玩接連被爆出，雖事後出面說明沒有賭博，但卻遭藍營質疑說謊、避重就輕。對此，以義工身分加入罷免活動的顏寬恒則在臉書向陳柏惟喊話，「誠實，讓鄉親相信你。」

陳柏惟面臨罷免危機，過去肇逃的黑歷史被翻出，事後他也坦承，這件事完全是他的責任，「這不是抹黑，是刻在我心上的事件」。未料，昨日又被爆曾涉賭博案，而他今（8）日出面回應，打電玩是下班後的休閒不是賭博，沒有想過要在那邊發大財。

對於陳柏惟過往紀錄被翻出，顏寬恒表示，自己不是政治人物之後才明白，民眾對於政治人物的要求其實很簡單「能夠相信你說的話，能夠幫忙解決問題，如此而已。」

顏寬恒強調，誠實，讓鄉親相信你。努力，讓鄉親可以恢復正常生活。每一張票都是鄉親對你的託付，每一次的辜負，都會讓鄉親的那一票失望。

顏寬恒說，海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。

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