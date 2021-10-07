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爆陳柏惟還有很多黑料　黃揚明：建議3Q團隊做好準備

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 教育及文化組 立委陳柏惟 高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

10月23日是台灣基進立委陳柏惟罷免投票日，資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。黃揚明表示，還有很多人有陳柏惟的其他資料，「建議陳柏惟團隊做好應付各種訊息的準備。」

黃揚明今受訪時指出，自己身為一個媒體人，就是把看不過去的部分寫出來，就自己所知，還有很多人有陳柏惟的其他資料，這些資料有誠信問題、法律問題，「建議陳柏惟團隊做好應付各種訊息的準備。」

對於陳柏惟團隊說爆料背後是罷免方在操作，黃揚明表示，在昨天發文前跟罷免團隊完全沒有關聯，唯一一次同台是政論節目、私下也沒有任何聯絡，「我只覺得顏寬恒團隊很不認真，當初選立委連對手是什麼人都不知道。」

對於揭露陳柏惟肇事逃逸，黃揚明表示，如果今天只是妨礙名譽或是誹謗就不重要，但這個案子叫肇事逃逸，是有道德疑慮的，肇事逃逸是人性問題，陳柏惟是是真的沒有感覺撞到人，還是明知撞到人不敢下車，兩者這是有道德上的差異。

基進黨主席陳奕齊昨表示，肇逃一事在陳柏惟入黨時都有跟黨員坦承。黃揚明指出，那陳柏惟有沒有跟選民坦承這件事情？如果自己是陳柏惟的幕僚，會主動安排陳柏惟到肇事逃逸的路口做志工，並向媒體坦白、並承諾自己以後不會再犯，「這叫打預防針，在政治公關上面非常有效。」

黃揚明表示，肇逃這件事情本就應該向全民揭露，讓民眾判斷肇逃者是否適任立法委員，且陳柏惟已經坦承並且認錯，這樣的態度就非常好。像韓國瑜2004年開車撞死人被媒體挖出來就很難堪，「所以他被罷免了。」

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