陳柏惟否認涉賭　羅智強批：玩機台不是大事「嚴重的是慣性說謊」

▲羅智強批陳柏惟慣性說謊。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟10月23日面臨罷免投票，因此被爆出曾涉及賭博案。國民黨市議員羅智強8日批評，陳柏惟下意識的說謊、膝蓋反射說謊也算是一絕，玩賓果星球輸一千元，不是什麼大事「真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性」。

羅智強在臉書批評，綠營政客說謊不稀奇，但像陳柏惟這樣的下意識說謊，膝蓋反射說謊實在也算是一絕。被網友挖出來，曾經在電玩店的賭博案中當證人，陳柏惟沒有去看自己當年的證詞，直接膝蓋反射的說，「公園裡有人賭博不代表在公園的人都賭博，我去就是打電動，有時候玩快打旋風，並沒有賭博」。

羅智強強調，判決書寫的很清楚，陳柏惟於警詢時證稱「查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1,000元可換3,000分，當日已經輸1,000元等語」，陳柏惟等於是送臉給別人打。

羅智強質疑，玩賓果星球輸一千元，不是什麼大事，真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性，發現自己跟當年的證詞對不起來，陳柏惟開始轉移話題，又說自己是換了千元代幣玩賓果星球，但並沒有再把代幣換成現金，難道陳柏惟是去送錢給店家？

羅智強表示，做錯事，有的人會選擇面對，而陳柏惟則是會選擇逃避，就好像肇事逃逸，陳柏惟會選擇先「賭賭看」，賭沒被監視器拍到，被拍到了再做打算。這種人格，真的一點都不「台」，不要侮辱「台」。