　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟否認涉賭　羅智強批：玩機台不是大事「嚴重的是慣性說謊」

▲▼羅智強批陳柏惟慣性說謊。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強批陳柏惟慣性說謊。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟10月23日面臨罷免投票，因此被爆出曾涉及賭博案。國民黨市議員羅智強8日批評，陳柏惟下意識的說謊、膝蓋反射說謊也算是一絕，玩賓果星球輸一千元，不是什麼大事「真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性」。

羅智強在臉書批評，綠營政客說謊不稀奇，但像陳柏惟這樣的下意識說謊，膝蓋反射說謊實在也算是一絕。被網友挖出來，曾經在電玩店的賭博案中當證人，陳柏惟沒有去看自己當年的證詞，直接膝蓋反射的說，「公園裡有人賭博不代表在公園的人都賭博，我去就是打電動，有時候玩快打旋風，並沒有賭博」。

羅智強強調，判決書寫的很清楚，陳柏惟於警詢時證稱「查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1,000元可換3,000分，當日已經輸1,000元等語」，陳柏惟等於是送臉給別人打。

羅智強質疑，玩賓果星球輸一千元，不是什麼大事，真正嚴重的，是陳柏惟連小事也要說謊的慣性，發現自己跟當年的證詞對不起來，陳柏惟開始轉移話題，又說自己是換了千元代幣玩賓果星球，但並沒有再把代幣換成現金，難道陳柏惟是去送錢給店家？

羅智強表示，做錯事，有的人會選擇面對，而陳柏惟則是會選擇逃避，就好像肇事逃逸，陳柏惟會選擇先「賭賭看」，賭沒被監視器拍到，被拍到了再做打算。這種人格，真的一點都不「台」，不要侮辱「台」。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
快訊／基本工資調高！　結果出爐
快訊／第11輪BNT對象加開！　年齡再往下開放
113萬劑莫德納、89萬劑BNT接連到貨　10／22起全面開
快訊／連9天本土+0！今新增12例境外移入、另增1死
LIVE／第十二輪打BNT、莫德納　指揮中心最新說明
青少棒國中生訓練突昏迷！　搶救12天不治
黑人IG露餡看盜版東奧！　安博老闆下場慘了
打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看　這5國完全開放
6辣妹脫內衣褲坐大腿　客人嗨拿皮夾一開全看傻
博恩早埋5字伏筆！　「炎上原檔被翻出」龍龍遭打臉秒改口
五倍券開領首日就「變不見」！　整套掉在大馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟否認涉賭　羅智強批：玩機台不是大事「嚴重的是慣性說謊」

研究生打高端「右側頸動脈血栓」昏迷22天　父淚訴：政府不聞不問

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

爆診所兜售一劑6000元疫苗　黃揚明：上月預警被控散佈假消息

收賄35萬優先租借場地　監院彈劾北市前體育處長孫清泉

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟：連辦是在說笑話嗎

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸「小時候吃過」、侯友宜稱大概45元

柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

快訊／莫德納要來了！　蘇貞昌臉書曝光110萬劑疫苗起飛畫面

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

陳柏惟否認涉賭　羅智強批：玩機台不是大事「嚴重的是慣性說謊」

研究生打高端「右側頸動脈血栓」昏迷22天　父淚訴：政府不聞不問

國民黨團為新冠肺炎亡者默哀　蘇貞昌低頭翻資料、綠委上前護駕

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

爆診所兜售一劑6000元疫苗　黃揚明：上月預警被控散佈假消息

收賄35萬優先租借場地　監院彈劾北市前體育處長孫清泉

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟：連辦是在說笑話嗎

蚵仔麵線只要20元？柯文哲酸「小時候吃過」、侯友宜稱大概45元

柯文哲指「柯郭配」過度解讀　侯友宜：誰配誰都不重要

快訊／莫德納要來了！　蘇貞昌臉書曝光110萬劑疫苗起飛畫面

美日歐疫苗買太多「2.4億劑將過期」　英國調查數據曝光

【廣編】醫解惑女性漏尿迷思　籲正向尋找解方重拾自信生活

快訊／基本工資調高！　月薪多1250元增至2萬5250、時薪多8至168

華航女機師Delta基因定序出爐！　與國內「3+1案」全無關

鄧佳華領到五倍券爽PO文！「真的是小錢」44字再掀議：我穿著快2萬

網友輸「過世父親身分證」成功預約五倍券！中華郵政回應了

超越青埔房市尺度！複合式精品飯店宅「亞昕喜徠登」開工掀話題

嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄

快訊／第11輪對象加開！BNT向下開2歲「45歲以上可打」

《魷魚遊戲》鄭浩妍靠迷你洋裝修飾扁身　卸名模高冷比YA裝可愛

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

陳柏惟綠營加油團跑光　涉賭解釋文好冷清

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風、麻仔台

快訊／主計長「蚵仔麵線20元」被罵翻　改口：沒聽到蚵仔以為只有麵線

蘇貞昌曝光　110萬劑莫德納起飛畫面

陳柏惟直播解釋441萬存款來源：被連勝文辦公室質疑「感覺很特殊」

稱蚵仔麵線1碗20元惹議　朱澤民財產申報曝

不只蚵仔麵線一碗20元　主計長3金句曝

否認賭博　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

國慶大典預演20張圖一次看！　雄三、劍二飛彈車、F16V全登場

快訊／陳柏惟再扯：湯姆熊也有可能有人賭博啊

主計長3大驚世語錄！曾回「我不吃滷肉飯」

主計長稱蚵仔麵線1碗20元惹議　王鴻薇再揭他2個「不知民苦證明」

國民黨籌備駐美代表處　朱立倫：重量級人士擔任特使

快訊／買過20元的蚵仔麵線？　馮世寬：50年前可以

更多熱門

相關新聞

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

怒轟罷免制度瞎　王浩宇批時力「根本XX」

自前高雄市長韓國瑜遭罷免後，桃園市前議員王浩宇成為首位遭罷免的民意代表，近日台灣基進黨立委陳柏惟也面對罷免危機，王浩宇今（8）日在臉書砲轟，議員的罷免制度超瞎，點名壓低罷免門檻的「時代力量根本XX」。

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟諷連辦

「開保時捷的說開喜美的太有錢」　王定宇挺陳柏惟諷連辦

陳柏惟駁財產暴增441萬　選舉補助結餘款「不是很過分的數字吧」」

陳柏惟駁財產暴增441萬　選舉補助結餘款「不是很過分的數字吧」」

快訊／怒駁電玩非賭博　陳柏惟露面回擊

快訊／怒駁電玩非賭博　陳柏惟露面回擊

否認賭博　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

否認賭博　陳柏惟：你們有檢舉過爸媽打麻將嗎？

關鍵字：

陳柏惟羅智強

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面