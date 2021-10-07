再駁涉賭！陳柏惟分享打電動「佳績」　力推：這是值得專研的技藝

▲陳柏惟上傳一張1999年時參加信義威秀跳舞機比賽照。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟）

記者蘇晏男／台北報導

繼被挖出10年前肇事逃逸後，台灣基進立委陳伯惟今（7日）再被踢爆在有關賭博的判決書中出現「陳柏惟」，儘管陳受訪時證實曾去那邊打電動，且有時候會玩快打旋風或「麻仔台」，但反駁涉賭。晚間，他還發文強調，不代表去電動間就是賭博，這說法對視電子遊戲為娛樂的人很不公平。值得一提的是，陳柏惟也分享曾因太喜歡跳舞機而練到有知名度，藉此喊話，打電動可以是一種值得專研的技藝，可以用更正面的眼光來看待。

陳柏惟7日晚間在臉書表示，關於他去電動間打電動這件事情，「我想這應該是很多跟我差不多年紀的人，都曾經有過的記憶」。不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是他從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式，其中還因為太喜歡跳舞機，還練到在台灣的跳舞機界有一些知名度。

他繼續說：「甚至在2000年國二升國三時環島用電動間記台灣地圖，台北萬國萬年、桃園大城市、台中大公園、金莎百貨、嘉義（三個英文字我忘了）台南動力、高雄新高、兔寶寶、同愛街、坎城、三越、大同、花蓮長頸鹿巡迴表演，包含電視節目太陽衛視電玩太郎、艾力克斯的節目我都有上過。」

陳柏惟雖坦言自己很清楚，在比較早期的時候，到電動間或網咖打電動，不是一件太正面的事情，不過他也表示，你很難避免kof、射擊遊戲、頭文字D的機台室內沒有放bar仔台、滿貫大亨、賓果行星、超悟空，但不代表去電動間就是賭博，也不是會只玩一個機台而已。

陳伯惟說，事實上他也有買兩台slot在自宅，「但我不會說我家是賭場」，這說法對我們視電子遊戲為娛樂的人很不公平。

針對賭博質疑，陳伯惟也強調，警方臨檢結果，他做完筆錄後，並沒有因此有法律責任，而是證人並獲得不起訴；鳳山分局今天的回應，也呼應了他的說法。「但我也想要透過這個機會跟大家報告，就像電子競技現在已經是世界競技項目一樣，打電動不只是一種放鬆，也可以是一種值得專研的技藝，我們可以用更正面的眼光來看待打電動這件事」。