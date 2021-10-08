財產1年暴增441萬？　陳柏惟深夜直播親回：選舉補助款啦

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數兩周，近日他陸續被指控曾主張大麻合法化、駕車肇逃等「黑歷史」，負面傳聞纏身。連勝文辦公室發言人錢震宇7日質疑，陳柏惟2019年參選立委時，財產登記只有一台汽車、沒有現金，並在2016年買了一間在高雄市價177萬的房子，但2020年4月財產申報存款激增至441萬，比法定立委年收入還高；對此，陳柏惟7日深夜開直播回應，存款增加是來自選舉補助款，「這幾天遭受到鋪天蓋地的攻擊，就是要對我進行人格毀滅」。

錢震宇昨天指控，根據2019立委候選人財產申報資料，陳柏惟在2019年參選立委時，只有一台汽車，沒有現金，他在2016年在高雄五塊厝買了一間房子，市值177萬台幣，可是「隔一年」漲到500萬；立委每月法定薪資是19萬500元，加上1.5個月的年終，年收入是257萬1750元，可是陳柏惟35歲就變成「有車有房當立委」的人生勝利組。

對此，陳柏惟深夜開直播親自回應說，存款增加主要來自於選舉補助款，按照得票數換算，大約是300多萬，加上立委的所得，並沒有連勝文辦公室說的那麼誇張，至於土地房屋增值方面，房子就是同一棟，沒有變動，若市價有所波動也是自然市場變化，也沒有能耐操控地價。

陳柏惟直言，這幾天遭受到鋪天蓋地的攻擊，就是要對他進行人格毀滅。雖然無奈、雖然疲累，但為了信任他的選民、為了他對選民的責任，一定會堅持到底，絕不放棄。