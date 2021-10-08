趙少康質問「你為什麼愛說謊」　批陳柏惟出包只會裝無辜

▲趙少康怒批陳柏惟說謊。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前遭爆料涉賭，引起國民黨強烈批評。資深媒體人趙少康8日批評，賭博不是大事，但政治人物的誠信很重要，判決書已經說明陳柏惟玩賭博電玩、已經輸掉1000元「依照主計長的說法，相當於輸了50碗蚵仔麵線」，並呼籲10月23日下架沒說實話的陳柏惟。

趙少康透過臉書質疑，對選民誠實是獲得群眾信任的基本，賭博事小、誠信事大，面對涉賭疑雲，陳柏惟第一時間回答「我是去打快打旋風」，並一再強調「我今天就不是去賭博」，也絕口不提輸掉1000元的事實。陳柏惟聲稱打電動是值得鑽研的技藝，甚至瞎扯「湯姆熊也有可能有人賭博啊」，難道認定大家都不會看判決書，才敢睜眼說瞎話？

趙少康強調，判決書明明白白記載陳柏惟玩的賭博電玩是賓果星球，被臨檢當下已經輸掉1,000元，顯然當年就坦承玩的是賭博性電玩。

趙少康認為，其實在遊藝場賭博不算大事，但政治人物的誠信很重要，「是就是、不是就不是」，出包了只會裝無辜，想把自己塑造成出淤泥而不染的形象，宣稱因為很窮才兼兩份工因此肇事逃逸，卻「有錢、有閒」在賭博性電玩店輸掉一千元。「依照主計長的說法，相當於輸了50碗蚵仔麵線，不是一個自稱清貧的人會有的樣子吧？」。

趙少康批評，誠信是政治人物的基本，連這樣的謊都要撒，完全不值得台中選民託付，蘇貞昌今天竟還稱讚陳柏惟是「有為有守」的國會議員，再度挑戰小老百姓的價值觀。

趙少康呼籲，為了讓我們可以大聲告訴孩子「不能說謊」，告訴孩子要當為自己負責的人「不能肇事逃逸」，10月23號，一定要下架沒說實話的立委陳柏惟。

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