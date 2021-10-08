陳柏惟不認賭博　他踢爆真相：賓果星球削走多少賭客老本

▲基進黨立委陳柏惟稱沒有賭博，名嘴彭華幹怒嗆。（圖／旺世代包打聽臉書）



政治中心／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，過去肇逃以及涉電玩賭博的往事一再被掀出，引發各界抨擊。陳柏惟今（8）日受訪則表示，把錢拿去換代幣可以換獎品，但換現金就是賭博。名嘴彭華幹表示，他玩的賓果星球，前身叫做賓果馬戲團，由日商開發雄霸市場20多年，不知削走多少賭客的老本，要他別再強詞奪理。

法院判決書記載陳柏惟玩賓果星球輸1000元，而陳柏惟今受訪表示，有玩賓果星球，但至於是否為賭博，看你要怎麼定義呀？把錢拿去換代幣可以換獎品，但換現金就是賭博，去警察局的案子，有人是賭博起訴，「為什麼要一直拿這兩個字抹在我們身上？」

對此，彭華幹反問陳柏惟，你去號稱全高雄規模最大、耗資4、5千萬元裝潢的娛樂城，是去打益智電玩嗎？那個機器一千元可以玩一整天，業者早就賠個精光了，他們怎麼可能是吃素的呢？「你是騙沒去過的善良百姓還可以，但若遇到我們這種集百業觀察於一身的老司機，會覺得你根本污辱了我的智慧！」

彭華幹指出，陳柏惟玩的賓果星球，它的前身叫做賓果馬戲團，由日商開發，雄霸市場20多年，不知削走多少賭客的老本，連身家都賠進去了，還說只玩了一千元？那根本有悖於一般賭博案件的警方經驗與認知。

彭華幹要陳柏惟不要再強詞奪理了！你的黨主席說你是「勇敢的台灣人」，但勇敢說謊可不是一門技藝，而是重大道德瑕疵，這樣的人究竟適不適合繼續當立委？10月23日的罷免投票，將會知道結果，它將顯現台灣基本價值是否淪喪，或仍有一線生機？令人期待！

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