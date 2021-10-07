陳柏惟稱玩「快打旋風」但未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗

▲立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼被挖出10年前肇事逃逸後，台灣基進立委陳伯惟今（7日）再被網友爆料在有關賭博的判決書中出現「陳柏惟」，儘管陳證實「去那邊打電動，有有時候會玩快打旋風」，但他怒駁涉賭。對此，國民黨北市議員徐巧芯下午在臉書貼出判決書，當中寫道陳柏惟當天把玩「賓果星球電子遊戲機檯」（俗稱小瑪莉），讓從沒去過電子遊藝場的她，困惑這跟「快打旋風」是否一樣。

對於徐巧芯的疑惑，網紅「四叉貓」（本名劉宇）留言回應，「有阿，有一種類型的水果盤彈珠台就叫快打旋風 XD」；另外一位網友則說，「賓果行星是賭博性電玩沒錯，其實打賭博性電玩也沒什麼啦！警察帶回警局調查，如果沒證據顯示有賭博交易行為，賭客跟場方也都否認，這就只是協助調查變證人了」、「徐巧芯 旁邊不可能有快打旋風，這明明就是硬拗，以前柏青哥也有機台叫快打旋風但是也是賭博性鋼珠台」。

PTT有網友今發現，判決書檢索系統中，9案中有7個都有陳柏惟，包括誹謗、恐嚇危害安全、妨害名譽、公共危險等，其中肇事逃逸陳柏惟已經承認，質疑其他2個賭博案是否也是立委陳柏惟本人，並翻出他過去受訪時曾說父親是賭場場主。

對此，陳柏惟受訪時表示，當天在電子遊藝場，對她自己來講，就是去打電動，有的時候會玩一個搖桿6個按鈕的「快打旋風」 有的時候就會去玩「麻仔台」（即「小瑪莉」） 猜猜看哪一邊。

他說，當天情況是有一些人賭博，警察臨檢的時候把整棟樓都叫去，所以他是在裡面做筆錄，之後不起訴，列為證人身分，但不代表他有賭博；可以想像有一個公園有一桌在賭博，他們把整個公園包圍起來，把散步、遛狗等都包圍起來，然後說我們都是賭徒，這個擴大解釋太嚴重。

陳伯惟表示，社會當然可以公審這件事情，事實上台灣也有很多電子遊藝場、跳舞機、節奏機等，不能否認這些地方裡面有賭博機台，但不代表每一個去的人都是賭徒，「我今天去我就不是賭博」，所以公審要有一個程度知這事件坦蕩蕩，沒什麼好隱瞞。

「我甚至根本不知道他們在哪裡，這事實時，我就是坐在那邊玩我的遊戲，然後警察包圍前後門後就把所有人送上公車，我們也在裡面做很誠實的筆錄，最後不起訴，把我們列為證人，這個都是很客觀的事實。」陳柏惟最後如此強調。

▼徐巧芯7日臉書上傳陳柏惟判決書及網友回應。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）