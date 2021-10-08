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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒轟罷免制度瞎傷害小黨　王浩宇點名時代力量「根本XX」

▲▼民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇。（資料照／翻攝王浩宇臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

自前高雄市長韓國瑜遭罷免後，桃園市前議員王浩宇成為首位遭罷免的民意代表，近日台灣基進黨立委陳柏惟也面對罷免危機，王浩宇今（8）日在臉書砲轟，議員的罷免制度超瞎，點名壓低罷免門檻的「時代力量根本XX」。

王浩宇表示，議員是多席次選舉，就像在100人的班上中爭取5人選票即可當選班級代表。可是另外25人集結就可以否定5人代表的民意，直接就違反民主的多元價值了。

王浩宇認為，這樣的做法，傷害最大的就是弱勢小黨的議員，特別是那些只有5%門檻的小黨，隨時都可以被單一邊大黨集結罷免，「當初要求壓低罷免門檻的時代力量根本ＸＸ。」

早期選罷法規定罷免門檻為「雙二一制」，投票率要超過選舉人總數的1/2、同意票也要超過有效票的1/2，但卻遭質疑門檻過高，剝奪人民罷免權，因此開始著手修法。

2016年11月立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」，刪除罷免不得宣傳等規定，並降低罷免提案、連署門檻，罷免通過門檻改為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。在此之後，黃國昌成為新法的首例，韓國瑜則於2020年6月6日遭到罷免。

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