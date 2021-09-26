南投市去年省電381萬度　榮獲全縣節電王三連霸

▲南投市榮獲南投縣節電王三連霸（下同）。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

台電公司2021年節電活動開跑，同時公布2020年度全台22縣市的節電冠軍地圖：南投縣由「南投市」三度蟬聯「南投節電王」，全年節電超過381萬度，節電成效占比達23.26%；南投市公所透露，除全面更換LED公用燈具、汰換老舊中央空調設備、採購節能標章產品及訂定最適契約容量，也對市民加強宣導鼓勵節電，希望明年努力達成四連霸。

台電南投區處長李宣昌24日至南投市公所頒發南投縣節電冠軍獎座，由市長宋懷琳代表領獎；台電指出，南投縣每節100度電就有超過23度是由南投市居民所貢獻，共有約4.2萬戶次民眾參與節電，對該市在疫情期間仍持續推廣節電、獲得良好成效表達感謝及讚許。

宋懷琳表示，南投市公所除更換LED路燈外，辦公大樓亦全面換裝節能省電燈管、汰換老舊中央空調設備、採購節能標章產品及訂定最適契約容量，並透過里民大會宣導「省一度就是生活態度」鼓勵市民節電，才能獲得節電王三連霸佳績，希望南投市民持續養成節電習慣，努力共好朝向四連霸目標邁進。

台電提醒，多數一般住宅或小商店都是採累進式的「非時間電價」計費，是以累進度數及對應之單價計費，無論平日或假日、晚上與白天，電價均一致並無不同，而「時間電價」將用電時間區分不同時段，依用電時段有不同單價，用戶可依據用電情形選用並配合移轉尖峰用電，即可使用便宜的電價來節省電費。

台電表示，用戶申請時間電價後，會派員換裝電子式電表且不須額外費用，但貼心提醒選按「時間電價」計費後，1年內不得申請改變計費方式；台電官網提供用戶時間電價評估系統可線上進行試算評估，亦可至台電南投區處服務中心及各地服務據點臨櫃辦理，或撥打1911客服專線洽詢申請。



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