　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

▲捷克籍台灣女婿羅培德率先找到白姑大山失聯山友的遺體。（圖／羅勃依婉提供）

▲捷克籍台灣女婿羅培德率先找到白姑大山失聯山友的遺體。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲黃姓男子於中秋連假隨隊前往南投，攀登仁愛鄉白姑大山，不幸落隊失蹤；熱愛山林的捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）主動聯繫南投警消救難單位參與任務，花32小時就找到黃男，可惜已回生乏術，讓他當場抱憾落淚；其妻透露，先生除了對山區瞭若指掌，「剛抵達現場曾遇上毒蛇龜殼花，似乎是山神冥冥中指引他莫走冤枉路，才能迅速找到罹難者遺體。」

黃男隨新北市一行17人的登山隊，於19日凌晨1時許從仁愛鄉紅香部落登山口出發，單攻知名百岳白姑大山，但在當天下午3時許，黃男卻傳出在三錐山附近脫隊獨自行走的消息，一直到晚間7時許，與妻子最後通話，表示自己迷路後就此失聯。

羅培德妻子羅勃依婉指出，原本有南部親友趁連假特地北上南投拜會遊玩，但古道熱腸的羅培德20日當天在臉書登山社團得知訊息，下午就立刻動手準備登山器材裝備，開車前往登山口停放後，立刻著手搜尋；接著21、22日都是凌晨4點出發、直到深夜11時左右才回到車上休息，希望把握救援的黃金72小時。

▲捷克台灣女婿羅培德主動參與白姑大山失聯山友的搜救任務。（圖／羅勃依婉提供）

▲捷克台灣女婿羅培德（左2）主動參與白姑大山失聯山友的搜救任務。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉說，羅培德9年前初來台，平時「不是在山裡、就是在出發往山裡的路上」，常一個人整裝上山過夜，到處勘查地形、路徑，回家還孜孜不倦地下載自己和山友的足跡、研究舊地圖；外表冷靜內向、內心卻善良熱情的他，6年多前也開始協助山域搜救的工作，因為體能好、腳程快、觀察力敏銳，總能一馬當先進行「快搜」，發現受困者後再轉報消防單位以專業器材施救。

羅培德第一次參加山搜，就讓新北烏來山區山友平安脫困；羅勃依婉表示，先生每次都希望能以最短時間救回每個人，如果沒成功就會很難過，他昨天上午11時許在深達8、900米的山谷發現黃男遺體時，當場遺憾落淚，還讓台灣消防弟兄們安慰他，在當地派出所見到傷心的家屬時也感到心疼。

而羅培德這次上山搜救，也是不顧夜幕低垂就急著出發，沒多久卻差點踩到一條毒蛇龜殼花，突然警醒「是該回車上睡覺了。」羅勃依婉笑稱，先生過去參與救援不時碰上百步蛇、赤尾青竹絲等毒蛇，就好像山神在提醒他要注意體力流失，或「此路不通」，要改往別條路徑搜尋，不過這次也有賴警消民通力合作，彼此分享足跡、失聯者的手機發話熱點等資訊，任務才能快速達成。

羅勃依婉表示，自己雖是泰雅、賽德克混血原民，但過去在都市生活許久、「忘了自己的根在哪裡」，也覺得登山和山搜工作風險性很高，但因為與羅培德相識相戀，才有機會重新認識、愛上美麗壯闊的台灣深林和自己的鄉土，也和祖靈有了更深的連結，對先生非常感激。

羅勃依婉認為，雖然山難事件總令人難過、也被放大檢視，他們仍希望國人能敞開心胸、用更正面的態度從事山林和戶外活動教育，將這樣親近敬愛大自然的精神、重視登山安全的概念傳承給下一代。
 

►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

►她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

►開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／校園內驚見屍體！　老師在廁所內輕生亡
五倍券買iPhone13！　一圖看懂怎麼用最划算
張艾亞喪母1個月「沒讓爸爸知道」　首復工落淚
五倍券綁悠遊卡卻見「累計消費」！　眾人後悔：現在才知道
17歲少年包莖「終見龜頭」　勒成紫紅色慘案發生
獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體痛哭
餐廳振興優惠懶人包！　王品「直接發現金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

不信馬上撥165！婦中「計中計」急領60萬　局外人打另一通電話

台版婚詞離曲！富家女金援夫考上機師　尪竟偷吃空姐還寫休妻書

疫情吃緊駐醫院支援　警IG秀勤務表怨「疑遇確診者」遭舉發

獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

化骨綿掌？他笑同事「娘娘腔」挨1拳　9天內跑兩趟醫院驗傷提告

不信馬上撥165！婦中「計中計」急領60萬　局外人打另一通電話

台版婚詞離曲！富家女金援夫考上機師　尪竟偷吃空姐還寫休妻書

疫情吃緊駐醫院支援　警IG秀勤務表怨「疑遇確診者」遭舉發

獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

徐靖玟喝酒解放自我險鎖喉！　被「女女師生戀」逼哭秒落淚

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

全運會女足配合國家隊10月出征亞洲盃資格賽　提前閉門開踢

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

美研究：孕期後段接種疫苗「抗體最高」　寶寶在子宮就對新冠免疫

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

台股重返17000大關！電金傳齊揚　指數漲152點收17078

基隆二信高中學生BNT開打　全校體育課改室內靜態課程

3部漫改韓劇原作女主角「藝人原型」公開　《無法抗拒》劉娜比靈感是她

「少了敬畏之心」大陸房地產8月銷售慘降21%　倒回13年前水平

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

即／土城住宅大火！146消防搶救

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆染毒　尿檢皆呈陽性

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭

楊實秋兒又出事　上傳小女友激情片遭訴

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

把友人幼女當性奴10年！惡男性侵猥褻逾千次遭重判

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

國3北上土城段4車追撞　車流回堵8km

即／台中精明商圈傳街頭砍人　2傷緊急送醫

逼男吃排泄物辣椒水刷下體還酒瓶性侵

更多熱門

相關新聞

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

新北市17人登山隊19日挑戰單日來回單攻南投的白姑大山，卻傳出60多歲的黃姓男子落隊失蹤，啟動搜索後在22日上午終於發現黃男，但已不幸罹難。此次發現黃男的是來自捷克的「跑山獸」（Petr Novotny），習慣獨自登山、腳程極快的他，於當天上午11點在一處沼澤地營地下方，約800公尺深的溪谷尋獲黃男遺體。

山友霸佔紮營玉山救難隊員半空中跳艙

山友霸佔紮營玉山救難隊員半空中跳艙

空勤黑鷹「濕背秀」首曝光　網驚：好濕好性感

空勤黑鷹「濕背秀」首曝光　網驚：好濕好性感

越野男高台山失蹤6天　親友集資54萬懸賞

越野男高台山失蹤6天　親友集資54萬懸賞

花蓮鯉魚潭傳溺水　他無氧氣瓶深潛逾3分鐘沒上岸

花蓮鯉魚潭傳溺水　他無氧氣瓶深潛逾3分鐘沒上岸

關鍵字：

羅培德台灣女婿白姑大山山難搜救

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面