獨／龜殼花阻走冤枉路　捷克「跑山獸」32hrs尋獲山友遺體痛哭

▲捷克籍台灣女婿羅培德率先找到白姑大山失聯山友的遺體。（圖／羅勃依婉提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲黃姓男子於中秋連假隨隊前往南投，攀登仁愛鄉白姑大山，不幸落隊失蹤；熱愛山林的捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）主動聯繫南投警消救難單位參與任務，花32小時就找到黃男，可惜已回生乏術，讓他當場抱憾落淚；其妻透露，先生除了對山區瞭若指掌，「剛抵達現場曾遇上毒蛇龜殼花，似乎是山神冥冥中指引他莫走冤枉路，才能迅速找到罹難者遺體。」

黃男隨新北市一行17人的登山隊，於19日凌晨1時許從仁愛鄉紅香部落登山口出發，單攻知名百岳白姑大山，但在當天下午3時許，黃男卻傳出在三錐山附近脫隊獨自行走的消息，一直到晚間7時許，與妻子最後通話，表示自己迷路後就此失聯。

羅培德妻子羅勃依婉指出，原本有南部親友趁連假特地北上南投拜會遊玩，但古道熱腸的羅培德20日當天在臉書登山社團得知訊息，下午就立刻動手準備登山器材裝備，開車前往登山口停放後，立刻著手搜尋；接著21、22日都是凌晨4點出發、直到深夜11時左右才回到車上休息，希望把握救援的黃金72小時。

▲捷克台灣女婿羅培德（左2）主動參與白姑大山失聯山友的搜救任務。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉說，羅培德9年前初來台，平時「不是在山裡、就是在出發往山裡的路上」，常一個人整裝上山過夜，到處勘查地形、路徑，回家還孜孜不倦地下載自己和山友的足跡、研究舊地圖；外表冷靜內向、內心卻善良熱情的他，6年多前也開始協助山域搜救的工作，因為體能好、腳程快、觀察力敏銳，總能一馬當先進行「快搜」，發現受困者後再轉報消防單位以專業器材施救。

羅培德第一次參加山搜，就讓新北烏來山區山友平安脫困；羅勃依婉表示，先生每次都希望能以最短時間救回每個人，如果沒成功就會很難過，他昨天上午11時許在深達8、900米的山谷發現黃男遺體時，當場遺憾落淚，還讓台灣消防弟兄們安慰他，在當地派出所見到傷心的家屬時也感到心疼。

而羅培德這次上山搜救，也是不顧夜幕低垂就急著出發，沒多久卻差點踩到一條毒蛇龜殼花，突然警醒「是該回車上睡覺了。」羅勃依婉笑稱，先生過去參與救援不時碰上百步蛇、赤尾青竹絲等毒蛇，就好像山神在提醒他要注意體力流失，或「此路不通」，要改往別條路徑搜尋，不過這次也有賴警消民通力合作，彼此分享足跡、失聯者的手機發話熱點等資訊，任務才能快速達成。

羅勃依婉表示，自己雖是泰雅、賽德克混血原民，但過去在都市生活許久、「忘了自己的根在哪裡」，也覺得登山和山搜工作風險性很高，但因為與羅培德相識相戀，才有機會重新認識、愛上美麗壯闊的台灣深林和自己的鄉土，也和祖靈有了更深的連結，對先生非常感激。

羅勃依婉認為，雖然山難事件總令人難過、也被放大檢視，他們仍希望國人能敞開心胸、用更正面的態度從事山林和戶外活動教育，將這樣親近敬愛大自然的精神、重視登山安全的概念傳承給下一代。



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