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她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

▲婦人從台中開車上武嶺吞抗憂鬱藥物尋短，被民眾警消合力救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲婦人從台中開車上武嶺吞抗憂鬱藥物尋短，被民眾警消合力救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

台中楊姓女子有情緒困擾，日前與丈夫吵架後，獨自開車帶著3張遺書遠赴南投合歡山武嶺，再吞服抗憂鬱藥物尋短，所幸被熱心遊客發現通報警消，另有涂姓民眾果決打開車門先為楊女做CPR、再開車與消防隊救護車接駁送往山下送醫急救，及時挽回一條寶貴生命。

仁愛警消單位指出，6日晚間8時30分左右接獲自稱武嶺遊客的報案，指停車場有一台車輛怠速過久，車內則有一名女子，屢次呼喚卻都沒有回應；幸虧現場一名持有急救證照的涂姓民眾仔細觀察，發現車門未鎖，他果斷打開車門，發現女子已休克、幾乎沒有生命跡象，涂男立即施以CPR搶救，再與友人合力將女子以自小客車載往霧社急救站。

▲婦人從台中開車上武嶺吞抗憂鬱藥物尋短，被民眾警消合力救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼熱心民眾在警消趕抵前就果斷開車門救人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲婦人從台中開車上武嶺吞抗憂鬱藥物尋短，被民眾警消合力救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛消防分隊救護車則於晚間9時30分左右，在台14甲線24公里處與涂男等人完成接駁，改由救護車將女子送往霧社急救站，再送往埔里榮民醫院，院方發現女子服用大量抗憂鬱藥物、立即施予急救，最後生命跡象恢復穩定，無生命危險。

仁愛警分局指出，涂男在救護、載送楊女的過程中，也向警方通報協助；翠峰派出所副所長張勝華、警員賴奕祥迅速查出尋短女子為台中楊姓婦人，並聯繫其蘇姓丈夫，請他至埔里榮民醫院探望妻子，再赴武嶺停車場尋獲楊女放在車內的3張遺書，得知起因是夫婦因細故發生口角，隨後安撫夫婦倆的情緒，依規定通報自殺防治。
 

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