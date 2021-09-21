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社會 社會焦點 保障人權

合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

記者高堂堯／南投報導

中秋連假今天告終，合歡山連日吸引爆滿人車潮，但卻傳出有一名婦人沿著合歡山公路行走時，不慎翻落護欄邊坡的意外，所幸她的女兒也奮勇跨過護欄營救母親，還有一名路過的駕駛也熱心前往幫忙，最後婦人母女都平安脫困，化解一場虛驚。

▲合歡山遊客婦人不慎翻落公路護欄，其女往邊坡關心母親狀況。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山遊客婦人不慎翻落公路護欄，其女往邊坡關心母親狀況。（圖／記者高堂堯翻攝）

這場意外過程都被開車路過的網友以行車紀錄器拍下，並PO上臉書「爆料公社」；從畫面中看來，只見一名穿著淡藍色外套的女子站在公路黃色護欄旁，車開過她身邊後，女子竟然直接跨越護欄，直接往邊坡走下，網友傻眼之餘立刻將車停下觀察狀況，並大喊詢問「有沒有事？」

▲女子翻越護欄營救母親。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼女兒和熱心駕駛男子翻越護欄營救婦人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山遊客婦人不慎翻落公路護欄，被其女和熱心路過駕駛幫忙救起。（圖／記者高堂堯翻攝）

當時，另一名穿著紅色排汗衫的熱心男性駕駛也停下車，直接往女子翻越護欄的地點跑去，隨後也翻越護欄下坡找人，後來才得知是該名女子的母親疑似走山路疲累，坐在護欄上休息時，因手沒抓穩才向後翻落，所幸該處護欄外有一圓弧形駁坎，讓母女倆沒有直接墜下邊坡，隨即在熱心男子的協助攙扶下回到路面，母女倆也以手勢表示沒事、頻頻向男子道謝。

▲合歡山遊客母女脫困後向熱心路過幫忙的駕駛致謝。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡山遊客母女脫困後向熱心路過幫忙的駕駛致謝。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方經過調查，發現事發地點在14甲線33.6到33.7公里處（石門山附近），屬於花蓮縣警察局合歡派出所轄區；由於熱心民眾救人時有臨停情形，警方表示若遭檢舉違停，一旦能提出是為了救人等特殊情況的事證，經評估後可能不予舉發裁罰。
 

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