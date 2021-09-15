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開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

▲草屯消防分隊湯姓消防員前年駕駛消防車撞傷行人致死，遭法院判刑6月。（圖／翻攝「草屯消防分隊」臉書粉專）

▲草屯消防分隊湯姓消防員前年駕駛消防車撞傷行人致死，遭法院判刑6月。（圖／翻攝「草屯消防分隊」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮鄧姓男子於2019年間於馬路邊行走，為繞開違停車輛而走上車道，湯姓消防員駕駛消防車從對向駛來、並未煞車，以照後鏡直接將鄧男撞擊倒地，致頭頸部重創、肝臟撕裂傷等，送醫搶救超過2個月仍宣告不治；南投地院法官認湯男未充分注意車前路況和行人，卻自始堅稱無過失，依過失傷害罪嫌，分別判處湯男6個月、李姓駕駛3個月徒刑。

判決書指出，李姓駕駛於2019年11月18日下午，將自用小客車開到草屯鎮中正路286之6號前停放，車身占用0.4公尺的部分車道、路面邊線以外之區域；草屯消防分隊湯姓消防員當時剛執行完撲滅雜草火警勤務，駕駛滿載的消防水箱車返隊，沿草屯鎮中正路外側車道由東往西方向行駛，於下午3時35分許行經李姓駕駛停車處，時速達61公里，超過該處速限的時速50公里。

而鄧姓男子同時沿草屯鎮中正路由西往東方向行經該處，遇李姓駕駛所停放上開小客車，繞越進入車道，遭湯姓消防員所駕駛水箱車之後視鏡撞擊頭部而倒地，因而受有頭部外傷合併第一及第二頸椎錯位及缺氧性腦病變、腹部鈍挫傷合併肝臟撕裂傷、顏面骨骨折等傷害，於隔年1月31日因頭腹部外傷體腔內出血、肺炎併敗血血休克多器官衰竭死亡，湯、李2人也遭檢方起訴。

判決書顯示，李姓駕駛對犯行坦承不諱，鄧男的死亡也與其過失行為具有相當因果關係，但湯姓消防員矢口否認有何過失致死犯行，辯稱「我覺得我沒有辦法去避免去撞倒這個行人」，辯護律師也稱被害人於1秒內自車道外闖入車道內，無法期待湯男有足夠之距離及時間能即時剎車之反應，加上水箱車左側同時出現超車車輛，也無法再左偏閃躲行人。

但法官認為，被害人身高182公分，遠高於被告李柔源所停放該小客車之高度，且湯男所駕駛之水箱車駕駛座之視線較小客車為寬廣，湯男也供稱有看到該處的違停車輛，也看到鄧男在違停車前方兩個車身的距離，與其辯稱「被害人於1秒內自車道外闖入車道內」而致閃避不及的說詞不符；另經台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定、公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，皆認定湯男超速行駛，且未充分注意車前狀況及妥採安全措施。

判決書指出，李姓駕駛始終坦承犯行、湯姓消防員均否認犯行，但都未與被害人家屬達成和解，因此衡量2人教育程度、家庭經濟狀等，分別判處3個月和6個月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。
 

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