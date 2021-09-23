8民宅設1824台挖礦機...一把火燒出原形　竊電費用高達6400萬

▲警方破獲虛擬貨幣挖礦集團，涉嫌竊電讓台電損失6400多萬元。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局電信偵查大隊23日宣布破獲以李姓男子為首的竊電集團，集團在台中、彰化等8處住宅區，租下房屋後，在屋內設置1824台虛擬貨幣挖礦機，還私接屋外電線竊電降低營運成本，讓台電損失6400多萬元。警方循線逮捕李男等7人，警詢後依竊盜罪送辦。

▲▼警方先後在彰化台中共8處查獲挖礦機房。（圖／民眾提供）

去年6月中旬某日，烏日區一處民宅發生火警，警方調查發現現場是虛擬貨幣挖礦機房，需要耗費大量電力。屋主私接屋外電線竊電，卻因為電量過大，導致私接處起火燃燒。警方不敢大意，經報請台中地檢署指揮偵辦，會同台電公司、刑事局電信偵查大隊第二隊、烏日、霧峰等分局調查。

警方發現，起火的烏日虛擬貨幣挖礦機房，是由主嫌李姓男子等人合作，有的人出資，有的人負責建置機房。由於機房用電量十分大，李男本身具有水電相關背景，便學以致用偷接電，藉此大幅降低成本。

▲▼該集團為節省成本，私接屋外的電線竊取電力。（圖／民眾提供）

據了解，國內目前虛擬貨幣挖礦機大多使用中國大陸螞蟻礦機，每台價格約在數千到3萬不等。由於國內目前挖礦無特殊限制，民眾可自由上網購買挖礦機，但其耗電量高，機房噪音大，溫度也高，必須設隔音急降溫設備。

警方查出，該挖礦集團在台中市太平區、潭子區、西區、東區、神岡區、西屯區及彰化縣伸港鄉等8處設置相同機房。經1年多監控，日前陸續破獲該集團機房，並查扣1824台挖礦機，2台電腦、21個隨身碟、7台網路分享器、11台路由器，另有竊電用電纜線6條、監視器、無線開關器、智慧插座等贓證物。同時逮捕主嫌李男、工程師、機房管理員、股東等7名犯嫌到案。台電也計算遭竊電費，竟高達6400多萬元，警詢後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

電偵大隊表示，私接線路大量用電挖礦，極易造成線路超載引發火災，對附近居民生命、財產安全具極大之危害。此外，竊取電力是違法行為，除不法所得將一律追繳之外，也須承擔相關刑事責任，請民眾切勿以身試法，警方將持續與臺電公司合作，全力查緝竊電之不法犯行。

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