南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

▲鳥嘴潭工程挖出大量致癌石棉瓦又製造嚴重空汙，遭南投縣環保局稽查告發（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

進行中的南投草屯鎮鳥嘴潭人工湖工程，傳於去年挖出1500噸一級致癌物石棉瓦和篩下物，水利署中區水資源局雖強調已將石綿分離打包、篩下土石和水質採驗後皆無問題，但南投縣環保局今批中水局未提報處置計畫即清運，已另案採樣石綿篩下物進行檢驗，也籲請中水局再進行全區調查，保障供水安全。

此外，該工程施工造成大量揚塵、空污嚴重，引發民怨，南投縣議會3日召開臨時會，即有議員要求環保局加強稽查管制，以減少空污影響民眾健康；環保局副局長林隆儒8日帶隊執行跨科室聯合稽查，進入工區查核各項環境污染防制措施是否符合相關規定，也發現諸多缺失亟待改善，除依法告發裁罰，也已告知開發和施工單位、中水局針對缺失項目儘速改善。

縣府環保局長方信雄指出，鳥嘴潭工程工區去年就發現石綿有害廢棄物，中水局卻未依環保局今年4月30日召開之處置會議結論，提出石綿篩下物處置計畫書、報審後再清理，反而逕行清運至外縣市剩餘土石方再利用廠，縣府對此表達遺憾。

方信雄強調，因事涉有害廢棄物之採樣方法、妥善清理及保障供水安全，環保局已另案採樣石綿篩下物進行檢驗，中水局現階段除應請再利用廠商暫停移動及暫停再利用行為，爾後依環保局檢驗結果及後續通知，依法辦理妥善清理工作，也應進行全區調查，以釐清是否還有未發現之石綿廢棄物，以利後續妥善清理，保障供水安全。

縣府環保局表示，因環評審查係屬中央權責，將建請環保署將此部分納入水利署最近提報之環境影響差異分析報告書內容，並加以審查其對環境及供水之影響，建議應進行全區調查。



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