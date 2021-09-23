狂偷663萬元電費！2男整天挖比特幣　鄰居怨「牆壁發燙」才曝光

▲林姓男子和田姓男子經營虛擬貨幣礦場，為節省費用竟竊取台電125萬餘瓦之電能，費用上看663萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／路透）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名林姓和田姓男子經營萊特幣和比特幣礦場，以118台礦機，全天22小時運作，竊取台電125萬餘瓦之電能，超過663萬元的費用，直到被鄰居多次投訴「牆壁發燙」才讓犯行曝光。刑事部分，法官判林男有期徒刑10月、田男有期徒刑1年4月定讞，不過由於林男拖延對台電支付款項，民事部分，再判林男需支付台電拖欠的15萬元費用與剩餘279萬元的賠償金額；田男則須賠償604萬餘元。

判決書指出，林姓男子和田姓男子2人在租屋處經營虛擬貨幣礦場，架設118台礦機，全天候22小時不間斷挖礦，不過由於電費耗能高昂，為減少電量支出以降低成本，2人竟從電線桿偷接電源，架設6條不經電錶的導線進入屋內，自2018年起竊取台電電能至少125萬餘瓦，電費粗估至少663萬餘元。直到2人屢次被鄰居投訴「牆壁發燙」，才讓整起案件曝光。

事後，刑事部分，林、田2人坦承犯行，不過2人卻向法官供稱因鄰居常會抗議熱氣或噪音問題，因此沒有24小時全天候運作，會間歇性關機，每日使用時間平均22小時。而2人的徐姓房東也向法官證稱，確實在2人租賃期間，常有鄰居報案表示「牆壁發燙」，後來2人有和鄰居協調後續事宜，認定2人犯罪屬實，依共同竊取電能罪，判林男有期徒刑10月、田男有期徒刑1年4月，並沒收犯罪所得279萬元定讞。林男事後也以330萬餘元，分93期支付，每期3萬元與台電達成和解。

不過林男在支付52萬餘元後，僅繳了2期3萬元的費用，就開始拖欠費用，拖欠5期共15萬元的費用，讓台電再怒提民事賠償。法院審理後，准許台電的要求，判林男應給付拖欠的15萬元，更須將剩餘的279萬元賠償金額給付完畢；至於田男，則須賠償台電604萬餘元的費用。

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