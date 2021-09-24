麥當勞x好盒器攜手推「循環杯租還站」　讓借還更方便　減少一次性飲料杯浪費

▲速食龍頭麥當勞與好盒器在台南市合作試辦「循環杯自助租還站」，甲租乙還超方便，落實環保減廢也更容易。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台南報導

早上來一杯咖啡醒腦，下午再來杯手搖飲解饞，這是許多人的日常寫照，然而喝完就丟，產生的垃圾量也相當可觀！根據環保團體統計，2020年全台一次性飲料杯用量已經突破20億個，換算下來，至少能堆疊出13萬座台北101。

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▲早上來一杯咖啡醒腦，是許多人的日常寫照。（圖／ETtoday資料畫面）

為了減少環境負擔，讓忘了帶環保杯的消費者不再喝完就丟，這幾年透過飲料店出借「循環杯」給消費者的方式越來越熱門，其中自台南發跡的「好盒器」，目前全台已有約100間合作店家。「我們把可重複使用的環保杯，直接放到飲料店家，讓大家買飲料的時候，可以用重複用的杯子帶走，用完之後再歸還到我們任何一個合作店家」，創辦人之一的宋宜臻說明「好盒器」的運作方式。

▲台南市長黃偉哲(右3)出席循環杯租還站啟用儀式。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

以飲料店、便利商店作為租還據點，還有什麼方法可以讓「加速減廢」？速食龍頭麥當勞和好盒器經過近一年觀察評估，日前宣布與好盒器合作試辦「循環杯自助租還站」；以類似共享單車租環站的概念，在商圈熱點等公共區域設置租還杯機器，讓循環杯的使用，從單一商店擴大到整個商圈。麥當勞採購部經理廖喬偉指出，「我們用共享經濟的理念，他有點像共享單車的概念，也就是說，透過很多租還站，能夠讓民眾非常方便地去租借跟歸還。」

▲麥當勞採購部經理廖喬偉表示循環杯租還站是以共享單車的概念延伸。

「我們提供的是一個新的使用態度跟選擇！」好盒器創辦人之一李翊禾補充說道，在商圈熱點或公共區域設置「循環杯自助租還站」，看似一小步，其實是一大步，「麥當勞進一步把它推到街邊，這是一個社區共享的概念，不只在他們店裡使用，這樣子對於循環杯的推廣是更有幫助的。」

▲好盒器創辦人宋宜臻(左)、李翊禾(右)希望能透過與麥當勞合作加速減廢。

租還站借杯子很簡單，加入好盒器LINE好友，點選借用獲得QRCode，掃一下立即取杯；不只取杯容易，還杯也迅速，找到距離最近的借還據點，先掃碼、再投入，只要簡單兩個步驟就能做環保。台南是目前好盒器服務最密集最多的城市，成功大學方圓一公里範圍，就有近30個借還據點，通通能夠甲租乙還超方便，對於消費者來說更加分。

▲掃描專屬QRCode，就能立即取杯。

「街邊就能自助租還，還滿方便的！」有民眾認為自己沒有辦法無時無刻攜帶環保杯，所以機器設在路邊到哪裡都可以借跟還，能讓她更容易落實環保跟不塑。「裝完飲料喝完之後不用洗，也不用繼續帶著它。」也有人在實際體驗過循環杯自助租還站後大讚「懶人福音！」

▲歸還循環杯只需「先掃、後投」簡單兩步驟。

為了鼓勵民眾響應，麥當勞還加碼環保點數3倍送，即日起至12月31日，持好盒器循環杯到台南市的麥當勞，購買1杯飲料，即可在麥當勞環保集點卡上蓋3點，集滿5點就能免費兌換一杯價值33元的飲料，等於是「買二送一」。

▲持循環杯到台南市的麥當勞購買1杯飲料，即可獲得3點。

除了推廣循環杯挺環保，麥當勞近幾年也持續透過採購、包裝設計和回收機制的優化，減塑減廢；「把包裝盒轉成了（包裝）紙、淘汰一次用的吸管，甚至去年把PLA透明的飲料杯變成了紙杯，」麥當勞採購部經理廖喬偉強調，餐廳內所有紙類都使用100%FSC永續森林認證，也就是所有紙類包材，「都確保不會濫墾濫伐，以保護林木資源」。

▲麥當勞所有紙類都使用100%FSC永續森林認證。

環保也要與時俱進，現在麥當勞攜手好盒器在台南市跨出共享經濟第一步，透過「循環杯租還站」豐富循環杯借還網絡，希望更多消費者輕鬆加入環保行列，一起減塑減廢。

※[環保一杯起] 麥當勞x 好盒器 「循環杯自助租還站」試辦計畫

●試辦時間：即日起至2021年12月31日，視試行情況調整

●循環杯自助租還站地點：麥當勞台南大學餐廳前、台南西門二餐廳前、台南東門餐廳前

●回饋活動：試辦期間凡持「好盒器」循環杯至台南市任一麥當勞餐廳購買飲料，每消費一杯即可於環保集點卡獲得三點回饋，集滿五點可免費兌換價值33元飲料一杯。