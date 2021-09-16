才偷完香蕉變現　男萬安演習前「飛車搶錢包」16小時後再遭逮

記者高堂堯／南投報導

偷完香蕉又飛車搶劫！南投廖姓男子疑因缺錢花用，日前先於各地香蕉園竊取香蕉變賣，就逮後仍不知悔改，昨天在光天化日下和萬安演習前夕，於南投市區騎機車隨機搶走一名婦人的皮包、得手1千5百元；警方循線追緝，今天早上將廖男再度緝捕歸案，訊後依搶奪罪嫌移送法辦。

▲男子飛車下手搶走婦人手中的錢包後揚長而去。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，受害人為61歲保險員張姓婦人，昨日中午1時許午休外出用餐，準備回辦公室時行經南陽路附近街道，突然有一名男子騎乘機車從她右後方竄出，左手一伸就將她手上的零錢包搶走，隨即加速逃離現場，張婦雖毫髮無傷但也只能望車興嘆，隨後至南投派出所報案。

▲男子飛車行搶得逞後遭逮，警方才發現原來是日前偷香蕉的同名嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於當時再過半小時就是萬安演習，南投市區要道上站滿參加演習的員警，歹徒竟囂張下手搶劫，南投警分局立即成立專案小組、調閱相關監視器，發現嫌犯是先到國道3號南投服務區附近偷取機車，再騎到南投市區行搶，隨後棄車逃逸。

專案小組佈下警網、多方查緝搶匪行蹤，但該搶匪相當狡猾，犯案後躲藏於多處，所幸警方鍥而不捨，今早7時35分，終於及時在南投市國光客運站發現疑似想「跑路」的歹徒，且赫然發現他就是日前涉嫌到處偷竊香蕉變賣、想還車貸的廖姓男子，將他帶回偵訊，並為受害人找回錢包和花剩的1千元贓款。

警方調查，47歲的廖男有毒品、竊盜前科，日前偷竊香蕉被捕後，遭函送法辦，這次又動手偷車行搶，還疑似為了躲避警方認出而變裝、改變犯案手法，但仍逃不過恢恢法網；警方訊後將廖男依搶奪罪嫌移送南投地檢署，由於他一犯再犯，檢察官已向南投地院法官提起聲押。



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