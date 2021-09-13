南投禁烤令曝光！即起至中秋節禁戶外烤肉　最高可罰1.5萬元

▲南投縣宣布即起至中秋節當天禁止戶外烤肉活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情復燒、Delta染疫者今新增2例，南投縣政府今天正式公告，自即日起至9月21日止，縣內戶外公共場域（含騎樓）禁止烤肉，家戶內烤肉則以同住家人為限，違者若勸導不聽，將依法裁處最高1萬5000元罰鍰；縣府消防局也加強宣導煙火爆竹使用安全，未滿12歲兒童不得施放、業者不得販賣未貼有「認可標示」的商品，違者可處最高15萬元罰鍰。

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▲南投縣宣布即起至中秋節當天禁止戶外烤肉活動。（圖／翻攝南投縣長林明溱臉書粉專）

南投縣長林明溱稍早在臉書粉絲專頁貼出「中秋禁烤令」的公文，籲請民眾遵守、持續配合各項防疫措施，以共同防治新冠肺炎、預防疫情漫延擴散並維護國內社區安全；若違反本防疫措施經勸導不聽者，依《傳染病防治法》第70條第一項規定，處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善、未改善者可按次處罰。

南投縣消防局今天則動員消防人員及縣防火宣導隊，密集訪查縣內販售煙火爆竹的雜貨、金香鋪等店家，特別加強宣導遵守《爆竹煙火管理條例》，只能販售貼有「認可標示」的合格生產、符合安全標準的商品，並提醒現場消費者，務必認明「認可標示」，並依照商品上所印的安全施放方式使用。

▲▼中秋節前夕，南投縣消防局加強宣導爆竹煙火使用安全。（圖／南投縣政府提供）

縣防火宣導大隊埔里分隊長曾秀月指出，未滿12歲兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同，才能施放爆竹煙火，時間限於上午8點到晚上10點之間，違者可處3000元到1萬5000元罰鍰；業者若販賣未貼有「認可標示」的爆竹煙火，或販賣升空類、飛行類、摔炮類的爆竹煙火給未滿12歲的兒童，以自動販賣機、郵購或其它無法辨識購買者年齡，都可裁罰3萬元到15萬元。



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