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社會 社會焦點 保障人權

欠30萬車貸還不起　他偷500公斤香蕉變現下場更慘

記者高堂堯／南投報導

廖姓男子因繳不出30餘萬元的休旅車貸款，日前竟開車至多處果園竊取香蕉，多位蕉農損失合計達500公斤；警方成立專案小組循線查出涉案人車，以及赴集貨市場變賣香蕉等事證，將廖男逮捕歸案，然而車貸尚未還清、該休旅車就已被債權銀行收回，如今他不但贖不回愛車，還揹上了竊盜罪嫌。

▲廖姓男子為了還休旅車（如圖）貸款，竟遍偷南投、名間各果園500公斤香蕉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲廖姓男子為了還休旅車（如圖）貸款，竟遍偷南投、名間各果園500公斤香蕉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投、名間各處果園香蕉遭竊，果樹也遭毀。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投市、名間鄉多處果園香蕉遭竊，果樹也遭毀。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲幾名男子為了交車貸，竟遍偷南投、名間各果園500公斤香蕉。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，於近日接獲多位農民報案指稱，名間鄉、南投市地區有多處香蕉園遭人行竊，共損失香蕉約500公斤，更可惡的是竊賊還大肆砍伐破壞蕉樹，若以每公斤市價約20至30元加上種植成本計算，受害人們損失近15萬，欲哭無淚；南投分局長鄭有益立即指示成立專案小組全力追查，務必緝捕偷蕉賊到案。

▲廖姓男子（右）將竊得的香蕉送往集貨市場變賣。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲廖姓男子（右）將竊得的香蕉送往集貨市場變賣。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，遭竊香蕉園多處於郊外人煙稀少處，且園區附近鮮少有監視器，增加專案小組的追緝難度；所幸經全面訪查蕉園附近民眾、蕉農，找尋遭竊香蕉可能流向，並擴大調閱警民雙軌監視器，終於發現有一台銀色豐田Wish休旅車後座載滿香蕉，相當可疑。

專案小組進一步清查該車使用人，並由民眾及蕉農指認，都表示該男是未曾謀面之「生面孔」，同時確認掌他赴香蕉集貨市場變賣贓物的證據後，將其帶返至派出所說明；廖男坦承因車貸壓力沉重才鋌而走險、開著該台貸款購得的wish「竊蕉變現」，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦，但諷刺的是該車輛已被債權銀行取回。
 

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