　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

▲萬安44號演習15日登場 金山警分局宣導「3不1沒有」。（圖／新北市金山警分局提供）

▲萬安44號演習15日登場，金山警分局宣導「3不1沒有」。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021年軍民聯合防空（萬安44號）演習，15日下午1時30分至2時實施，由全國各縣市同步實施警報發放演練。新北市政府警察局金山分局13日表示，演習當日「警報發放」及「演習手機簡訊發送」，採不管制、不避難、不疏散，全國同步沒有分區「3不1沒有」，防疫期間避免群聚，平時演練提高敵情意識，落實防空設施整備，確保生命財產安全。

金山警分局表示，萬安演習將於15日舉行，本分局規畫相關整備工作，以「3不1沒有」口號，呈現演習當日不管制、不避難、不疏散；全國同步沒有分區，提醒民眾演習當日注意事項。萬安演習車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均正常起降、靠離與行駛；各機關、學校及全體民眾正常作息，公、民營工廠、公司照常營運，無須關閉門窗及實施人員與燈光管制。

另外，新北市警局特於「新北市iPolice」及警政署「警政服務」APP，增設防空疏散避難專區，讓民眾可立即查詢知曉離自身最近的防空避難位置，國防部將於演習當日下午1時30分，利用「空中威脅警告系統」發送演習手機簡訊，提醒國人注意演習相關事項，並於下午2時發送演習結束訊息。

金山警分局長林詮峰指出，萬安44號比照去年實施「警報發放」及「演習手機簡訊發送」，不實施人車管制及人員疏散避難，提醒民眾防疫期間避免群聚，平時演練提高敵情意識，落實防空設施整備，才能確保生命財產安全。

▲萬安44號演習15日登場 金山警分局宣導「3不1沒有」。（圖／新北市金山警分局提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦大盜！從宜蘭偷回台中　車牌露餡栽了

車被拖吊夜闖保管場　破壞封條硬取錢包鑰匙！莽男被起訴

走上高速公路連攔2車　敲凹引擎蓋扯斷雨刷！貪杯男下場慘

越南妻誆「祖母重病」捲款回鄉　癡情夫幫買來回機票等嘸人

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡
龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬
龍劭華曾激動認「不敢跟家人聊死亡」　想到遺言眼眶紅了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

快訊／高雄市區女子墜樓亡！鄰居突聽「碰」一聲　不敢探頭嚇報案

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

熱血便當店老闆勇救火燒車　用掉十幾支滅火器網讚：好心有好報

港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED　守護桃園長者健康

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

孫協志逼問：愛5566還是《全明星》藍隊？　小刀沉默3秒...「沒有對不起我兄弟」

最美主持人李明璇遇行車糾紛！當街被紅衣婦呼巴掌...嚇到宮縮

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

鳥與鳥的連結！鴕鳥壞壞全錄下　「擺頭+展翅」過程如跳舞般優雅

消防局員工上班追劇「月領7萬」　同事錄影檢舉竟遭嗆：相堵會到

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

快訊／高雄市區女子墜樓亡！鄰居突聽「碰」一聲　不敢探頭嚇報案

苗警局長特製中秋創意月餅　繽紛色彩實現員警4願望

快訊／藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！送醫急救中

熱血便當店老闆勇救火燒車　用掉十幾支滅火器網讚：好心有好報

港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED　守護桃園長者健康

減廢減塑　台南率全國之先推「循環杯自助借還站」

台南疫情79天+0　黃偉哲感謝日本5度捐疫苗　

中秋節四天連假　新竹市垃圾清運不打烊

龍劭華、楊可涵2度演爺孫女　《含笑食堂》3實力派演員都當天使了

《用九》張軒睿、莫允雯悼念龍劭華！　林哲熹曝「龍哥暖舉」惹淚

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

新北8旬翁化身「蜘蛛人」！爬廣告牌上樓　丟鍋鏟攻擊鄰居

國家關鍵基礎設施防護演練　憲兵衛戍中樞阻敵滲透

第三作戰區淡水河防守備　衛戍中樞安全

單厚之／國民黨連內鬥都外行

詹長權／未來四個月是邊境解封關鍵！台灣如何用BNT疫苗打造韌性社會

陳清河／影音創作企劃的動機與思維

2和尚鸚鵡合力「幫鳥哥哥越獄」　溜進籠偷吃飼料！媽笑：太聰明

地方熱門新聞

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬

即／高雄市區女子「碰」墜樓亡　鄰居不敢探頭嚇報案

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

萬安44號演習登場　金山警宣導「3不1沒有」

局長特製創意月餅　實現員警4願望

用掉十幾支滅火器

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

新北汐止農會小農鮮舖開幕

大溪增Delta衍生確診　已完成匡列

北市男離家未歸　倒臥桃園騎樓喊肚子餓

一張圖秒懂　佳冬戰備道漢光演習修路交管

竹科新貴返家務農　種出無毒水耕生菜

更多熱門

相關新聞

猜拳最輸的要殺人　少年15萬元買凶謀殺

猜拳最輸的要殺人　少年15萬元買凶謀殺

新北市一名葉姓少年被詐騙集團同事范姓男子懷疑侵吞款項，竟然決議買凶殺人，找來莊姓男子跟林姓少年趁范男在車上熟睡時殺害，但3人誰都不敢動手，最後透過猜拳3戰2勝，決定誰拿刀、誰持磚頭，被仍被范男逃脫後至超商求救，新北地檢署調查後依照殺人未遂將主謀葉男起訴。

夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦盜！從宜蘭偷回台中

夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦盜！從宜蘭偷回台中

萬安演習登場　搭船到小琉球不受影響

萬安演習登場　搭船到小琉球不受影響

萬安演習影片聚焦正妹警　地方公嬤忙找媳婦

萬安演習影片聚焦正妹警　地方公嬤忙找媳婦

快訊／新北明開放內用？　侯友宜鬆口：疫情往好的方向走

快訊／新北明開放內用？　侯友宜鬆口：疫情往好的方向走

關鍵字：

新北萬安演習

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

iPhone 13來了！　蘋果發表會直播看這裡

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華曾激動認「不敢跟家人聊死亡」　想到遺言眼眶紅了

快訊／68歲龍劭華驚傳昏倒「失去生命跡象」

龍劭華驟逝！醫揭糖尿病患者最大死亡風險

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

高雄拍戲揪吃飯找嘸人　龍劭華被發現在沙發上斷氣

龍劭華懺悔風流娶回妻「酬勞全給她」

訂飲料等40分鐘！他見外送員態度秒軟化

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

昨還和「爸爸」龍劭華拍戲　王樂妍不敢相信一直哭

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面