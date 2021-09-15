萬安44雲林動員警力512名　路口全景鏡頭影像傳進指揮所全面掌控

▲雲林縣警局創新運用建置完善之路口監視系統，將重要路口全景鏡頭影像拉到警察局及各分局指揮所，以利日後演習有實施人車管制及疏散避難時，得以有效監控街景狀況。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「110年軍民聯合防空(萬安44號)演習」於今（15）日13時30分至14時舉行，雲林此次演習以「1日全區、人車不管制、不疏散避難」之方式實施，演習由縣長張麗善偕同內政部警政署評核官林曉雯、警察局局長朱宗泰、雲林縣後備指揮部指揮官林武慶等人視導演習，本次動員警力512名、民力216名，共計728名。

雲林縣警察局說明，此次演習項目為防情傳遞、警報發放、手機簡訊發送（國防部空中威脅告警系統）等，演習前斗六及虎尾分局長親自赴地方有線電視台及廣播電台接受專訪，藉由與主持人以國、台語互換，生動活潑的互動方式，說明本次演習的時間、方式及如何搜尋附近的防空避難處所的方法，讓雲林縣不諳熟手機的長者也能深入了解。

▲110年軍民聯合防空(萬安44號)演習由縣長張麗善偕同內政部警政署評核官林曉雯、警察局局長朱宗泰、雲林縣後備指揮部指揮官林武慶等人視導演習，本次動員警力512名。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局提到，演習前亦完成全縣警報器之保養維護，以保持正常運作狀態；警察局創新運用本縣建置完善之路口監視系統，將重要路口全景鏡頭影像拉到警察局及各分局指揮所，以利日後演習有實施人車管制及疏散避難時，得以有效監控街景狀況，遇有狀況時能即時派員前往妥適處理，本次參與發放警報遙控臺54台、人工臺13臺，發放成功率100%，深獲警政署評核官肯定及讚許。

雲林縣長張麗善表示，面對兩岸關係變化，凸顯全民國防之重要性，也唯有深化國人全民防空意識，透過實施「萬安演習」的各項狀況演練，提高民眾居安思危意識，達成全民國防最終之目的。

▲雲林縣警察局民防管制中心主任陳再亮說明，此次參與發放警報遙控臺54台、人工臺13臺，發放成功率100%，深獲警政署評核官肯定及讚許。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「毛小孩健康守護用品」





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►女屍藏小黃慘況曝！如木乃伊「完全沒血可抽」 今解剖查死因

►獨／6秒完殺鰻魚「化尾除骨去肚」 絕技阿姨獲邀日本4地表演

►台南農改場推「水旱輪作」 新品種水稻達高效益

►家暴男詭死滿月！小黃藏女友屍曝光 後車廂鎖命家屬悲求真相



