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萬安44號演習今下午登場　將收空襲警報簡訊、不實施人車管制

▲▼萬安演習。（圖／翻攝國防部臉書）

▲萬安演習。（圖／翻攝國防部臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

「萬安44號」演習於9月15日下午1時30分至2時進行。不過，今年因疫情的關係，全國在演習期間不實施人、車管制及疏散避難演練，民眾若收到警報簡訊千萬不要緊張。

「萬安44號演習」於9月15日（星期三）下午13:30至14:00，在全國各縣市，異地同時登場，全程實施30分鐘，演練「防情傳遞」、「防空警報」及「手機簡訊傳送」（空中威脅告警系統）等等項目。

演習期間，民眾將會聽到警報鈴響、或接到「飛彈空襲警報測試」、「萬安演習警報」的簡訊；為了持續做好防疫、避免出現群聚現象，這次演習「不實施人、車管制」，也不用做「疏散避難」的動作，只需維持正常的作息。

空中威脅告警系統警訊範例如下：

(一)演習警報-發放範例
【緊急警報】【國家級警報】【演練】【萬安演習飛彈空襲警報】模擬飛彈空襲警報演練，不實施人車管制。[WanAn Exercise] [Missile Alert] Air raid drill,No evacuations or traffic restrictions.國防部(MND)02-27355979。

(二)演習警報-解除範例
【緊急警報】【警訊通知】【萬安演習結束】【飛彈空襲警報解除】萬安演習於1400結束，感謝民眾配合。[WanAn Exercise] [Missile Alert Lifted]Air raid drill ended, thank you for your cooperation. 國防部(MND)02-27355979

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