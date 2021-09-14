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斗六文旦豐收　台亞+福懋加油25公升↑送一顆

▲今年因氣候穩定大斗六文旦產量增加，台塑企業不捨柚農徹夜排隊等待收購，主動收購，除餽贈員工外，也透過台亞及福懋加油站分送給消費者。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年因氣候穩定大斗六文旦產量增加，台塑企業不捨柚農徹夜排隊等待收購，主動收購，除餽贈員工外，也透過台亞及福懋加油站分送給消費者。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節將至，大斗六文旦年產量逾5700百公噸，台塑企業今年主動購買4萬8千台斤，委由轄下台亞及福懋全國121間直營加油站發送，凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦。 郵局也為了協助柚農行銷文旦，特地配合在地農產品文旦包裹優惠專案，到宅收貨，幫助柚農將斗六文旦寄送至全台灣，提供及貼心服務。

今年因氣候穩定大斗六文旦產量增加，該區文旦種植面積達243公頃，雲林文旦品質佳，已銷售七至八成，然而產地仍有許多大果尚待處理，台塑企業不捨柚農徹夜排隊等待收購，主動收購，除餽贈員工外，也透過台亞及福懋加油站分送給消費者，讓全台鄉親都能吃到最優質的斗六文旦。

此次斗六文旦認購委由斗六市農會統籌辦理，由秘書張仁傑負責品質把關，特地於文旦評鑑品嚐會，挑選甜度十度以上之文旦，希冀將雲林良品，斗六文旦推銷至全國。中華郵政雲林郵局也協助柚農行銷文旦，配合在地農產品文旦包裹優惠專案，到宅收貨，幫助柚農將斗六文旦寄送至全台，提供優惠價格及貼心服務。

麥寮管理部蔡建樑協理表示，本企業創辦人昆仲向來關心在地農漁民，六輕建廠後，員工餐廳大量選用當地食材，並與縣內主、副食品供應商訂有長期合約，直接購買在地農漁產品等優質食材協助解決產銷問題，並多次認購過剩農產品，如蒜頭、高麗菜、花生、葉菜類等，積極協助去化產品過剩問題，展現台塑企業多元回饋地方的誠意。

▲今年因氣候穩定大斗六文旦產量增加，台塑企業不捨柚農徹夜排隊等待收購，主動收購，除餽贈員工外，也透過台亞及福懋加油站分送給消費者。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中華郵政郵局也為了協助柚農行銷文旦，特地配合在地農產品文旦包裹優惠專案，到宅收貨，幫助柚農將斗六文旦寄送至全台灣，提供及貼心服務。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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