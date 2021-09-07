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放棄校園穩定薪水　文旦品質特等獎得主：榮譽屬於家人

▲主評鑑長呂明雄說明，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲中秋柚飄香，雲林斗六文旦正值產季，有文旦界奧林匹克之稱的大斗六地區文旦品質評鑑，今日隆重舉辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋柚飄香，雲林斗六文旦正值產季，有文旦界奧林匹克之稱的大斗六地區文旦品質評鑑，今日隆重舉辦，主評鑑長呂明雄表示，今年文旦種植期間挺過乾旱和雨災，品質比去年更佳，評測過程難分軒輊，尤其糖度均逾11度，品質都在水準之上。今年特等獎得主王建鈞首度獲得最高殊榮，他說「這份榮譽屬於家人」。

斗六市長林聖爵公布得獎名單，特等獎王建鈞，頭等獎李威樹、許紘維、田祺祜，優等獎黃聰敏、張清河、張冠能、游紹庭、陳玉美，優質獎王聚宏、鄭彥甫、楊純娟、楊純圓、陳麗惠、林辛煌、高振祥、黃進財、林侃伶、林松錦、郭芳米、黃順璋、劉人維；公所定於本月11日在公所中庭舉辦頒獎典禮。

▲主評鑑長呂明雄說明，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲主評鑑長呂明雄說明，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。 （圖／記者蔡佩旻攝）

主評鑑長呂明雄說明，今年度大斗六地區文旦品質評鑑共有53組果農參加，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。

呂明雄表示，今年的文旦種植除克服天災考驗，在果農多年精進種植技術下，評審團隊公認，今年品質可謂歷年來最高；以糖度而言，13度以上占62%，14度以上則有17位果農。呂明雄指出，糖度占總分30%，13度以上即得滿分，此項目幾乎是所有參賽者都拿滿分；另一項目種子數部分，今年也無人被扣到分，顯示果農有效管理果園中的異質花粉。

▲主評鑑長呂明雄說明，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年的文旦種植除克服天災考驗，在果農多年精進種植技術下，評審團隊公認，今年品質可謂歷年來最高；以糖度而言，13度以上占62%，14度以上則有17位果農。 （圖／記者蔡佩旻攝）

今年特等獎得主柚農王建鈞今年44歲，受訪表示，大學念環境工程系，2013年一面在大學任職，一面兼職照顧爺爺傳下來的文旦園，是在2015年時才辭去工作，放棄每月4萬多元穩定薪水，開始專職務農，一圓長輩與家人們的期待。

王建鈞說，接手後除了文旦樹是老的，從設備、栽種照顧方式，靠著「有問題就問」的精神，從產銷班、文旦指導老師身上習得文旦種植技術，不段更新。每年都有參加文旦評鑑，雖不乏頭等、優等獎，但心中仍希望奪得最高榮譽，今年終於如願。

主評鑑長呂明雄說，汁多味美又好入口的文旦，除糖度很重要，整體糖酸比、入口有無回甘，及肉質是否Q彈等都是關鍵，民眾在挑選文旦時，可從外觀呈黃綠色，果皮光滑，底部為寛、頂部為尖，拿在手上有沈重感是最佳首選。

▲主評鑑長呂明雄說明，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市所表示，斗六文旦的品質一定更好更優質，期待以最完美的「Mr.柚」讓參與的來賓對斗六文旦留下最美好的評比。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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