西螺婦詭異失蹤！男友桃園失溫亡　警追50天「後車廂尋獲腐屍」

▲西螺分局警方昨在計程車後車廂內尋獲蘇女遺體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣西螺鎮一名58歲的蘇姓婦人失蹤多日，警方獲報後全力展開搜索，並在桃園陸續尋獲蘇婦轎車、以及其失溫死亡的鄭姓男友，但警方卻遍尋不著蘇婦下落，直到昨(13日)案情終於出現突破，西螺警方在鎮上一處賣場停車場內發現鄭男向好友借來的計程車，並在後車廂中尋獲蘇婦，但她早已死亡多時，遺體嚴重腐爛，警方還是透過穿著及身上證件才確認身分。目前全案已報請雲林地檢署指揮偵辦，後續將由法醫進一步解剖釐清死因。

警方調查，蘇婦女兒7月下旬在網路PO文尋母，表示媽媽於7月25日晚間開車出門後，就此音訊全無，由於媽媽過去曾遭同居的鄭姓男友痛毆，因此女兒懷疑媽媽的失蹤可能與其有關，並提供蘇婦最後可能出現在桃園市等線索，警方獲報後立即展開協尋。

桃園警方隨後於8月16日在大溪尋獲鄭男，但當時他已因失溫而亡，隨後警方又在龜山發現蘇婦轎車，但卻苦蘇婦下落；直到昨日案情終於出現突破，西螺警方在調閱上千支監視器後，終於發現鄭男生前曾向友人租借來的營業用計程車，最後停放在鎮上一處賣場停車場中，警方到場查看，赫然在後車廂中發現一具嚴重腐爛的遺體，經穿著及皮夾中證件確認，死者就是失蹤多日的蘇婦。目前全案預計將於15日進行解剖，進一步釐清死因。

▼鄭男的計程車就停在鎮上一處賣場停車場。（圖／記者蔡佩旻攝）