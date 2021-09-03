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台南文旦飄香海外　黃偉哲封櫃跨境電商送到國際顧客家

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南文旦特殊風味深獲國際肯定，農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，3日於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中，讓更多國際友人享用台灣文旦的特殊風味。

黃偉哲市長表示，非常高興我們台南文旦、麻豆文旦又創下新的一章，謝謝農委會及國際處幫忙農民建立起國際的視野，讓我們的麻豆文旦打亞洲盃後，再向打世界盃的路又更進了一步。

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農委會「台灣文旦秋飄香，跨境電商送到家」啟運儀式記者會，3日上午在麻豆區農會舉行，農委會副主委黃金城、農委會國際處長林家榮、農糧署副署長姚志旺、南區分署分署長羅正宗等均蒞臨會場，台南市長黃偉哲及市議會吳通龍、尤榮智及陳秋宏等議員也受邀參與，共同見證麻豆文旦透過跨境生鮮電商模式封櫃啟運，直送到香港消費者手中。

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在農委會、農糧署與台南市政府積極拓展外銷市場努力下，近日台南文旦訂單陸續增加，台南文旦品質深受國際市場肯定，本次跨境生鮮電商直送文旦柚，由台灣好農國際館為接單平台，合作的農民均來自台南地區，台南的文旦、麻豆的文旦銷售到日本銷售到新加坡，甚至到銷售到加拿大。

黃偉哲說，今天我們除了拓展外銷之外，還能夠跨境銷售，在台灣下單日本提貨，台灣下單香港提貨，台灣下單新加坡提貨或澳門提貨，這些都是讓消費者更容易接觸到優質的麻豆文旦，也讓台灣的朋友要贈送麻豆文旦給外地的親友，提供一個非常好的管道，也增加消費者認識優質台南農特產品優質麻豆文旦的一個平台。

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農委會副主委黃金城表示，因應全球新冠肺炎疫情嚴峻，農委會自去年積極輔導外銷業者與農民，透過跨境生鮮電商模式在疫情期間維持出口，去年中秋節首次將臺灣新鮮文旦成功宅配銷往新加坡、香港及澳門等海外市場，直接送到各國消費者手中，今年更擴大增加日本市場，整體訂單超過2000筆，銷售量約8公噸，較去年成長50％。透過網購也讓很多海外遊子可以品嚐到最美味的家鄉味道，且從下訂單到收到文旦僅需4到5天，非常便利。

農業局表示，台南市文旦收穫面積為1088公頃，產量為25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。台南文旦品質深受貿易商青睞，目前國際訂單持續增加，今年全國文旦外銷量2753公噸，較去年同期1258公噸增加1495公噸！

▲農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲，於麻豆區農會共同為台南文旦直送香港封櫃，藉跨境電商通路，將直接送到國際顧客海外家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於跨境生鮮電商除要實現快速、新鮮，同時也要克服外銷可能會面臨的通關及檢疫問題，因此跨境生鮮電商門檻極高，目前先鎖定日、星、港、澳市場，未來也會拓展到馬來西亞及其他海外市場。

本次跨境生鮮電商直送文旦柚，合作農民均來自台南地區，除了香港、澳門及新加坡外，也增加日本市場，陸續出貨，預計文旦柚產季將創造海外消費者2000人次，直接透過「網路下單、宅配出貨」跨境直送購買，目標銷售量為8公噸。

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