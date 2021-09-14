手機定位桃園詭在雲林成腐屍　列管家暴犯男友生前最後畫面曝

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣西螺鎮一名58歲的蘇姓婦人失蹤50天，最終被警方發顯陳屍在同居男友租用的計程車後車廂，遺體已經腐爛難辨，明顯死亡多日；詭異的是，男友鄭男8月16日也被發現陳屍桃園大溪，死因是失溫而亡。警方深入調查，發現今年5月間鄭男曾對蘇婦家暴，當時還被依殺人未遂、妨害自由、毀損、家庭暴力等罪嫌移送偵辦，不料事隔數月，2人竟都詭異死亡。目前全案疑點重重，警方正進一步深入調查中。

▲失蹤的蘇婦被發現陳屍在計程車後車廂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鄭男(左)與蘇婦(右)為同居情侶關係。（圖／翻攝臉書）

警方調查，蘇婦與鄭男為同居情侶關係，但蘇婦女兒控訴，鄭收入不穩定，不但時常跟母親伸手要錢，還會隨意動手毆打母親；今年5月間，鄭男還曾將蘇婦毆打成傷，警方獲報後介入偵辦，將鄭依殺人未遂、妨害自由、毀損及家庭暴力罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦，另向法院聲請緊急保護令，同時本案也被列為家庭暴力高危機個案列管。

西螺分局家防官7月間還曾依規定查訪鄭男，當時鄭態度配合，且未有騷擾蘇婦情形，怎料8月再次訪查時，家防官卻驚覺2人手機均已關機，無法取得聯繫，輾轉聯繫上蘇婦女兒後，才得知蘇婦7月25日晚間獨自駕車外出未歸，就此音訊全無。

▲蘇婦被尋獲時已經腐爛難辨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇婦女兒幾度嘗試聯絡母親，還在臉書上PO文尋母，眼見毫無進展，最後只好於8月10日向警方報案。警方調查後發現，蘇婦手機定位於桃園市大溪，立即通報相關單位協尋，隨後於8月16日率先於大溪區發現鄭男，但當時他已經因失溫而死亡，後續報請檢察官相驗；而警方隨後又在龜山區找到蘇婦座車，惟其仍然下落不明，警方嘗試調閱蘇婦及鄭男車輛軌跡，並積極地毯式搜索，但案情仍毫無進展。

警方表示，昨(13日)西螺所副所長陳境達執行勤務時，在鎮上中山路一處賣場停車場中發現鄭男租借的營業用計程車，立即上前查看，並在後車廂中發現一具腐屍，依遺體穿著、身上證件研判，死者就是失聯50天的蘇婦，初判死亡時間已久，加上連日高溫下雨，遺體已經嚴重腐爛。蘇婦的死是否與鄭男有關？鄭又為何在蘇婦失蹤後開著她的車出現在桃園大溪、又為何離奇死亡？目前詳細案情還有待警方抽絲剝繭、進一步釐清。

▼警方調閱監視器發現，在蘇婦失蹤期間，鄭男曾開著她的車到加油站加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）