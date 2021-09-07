幼兒園群聚恐讓台灣疫情升溫　陳吉仲：明起產銷調節措施要改變了

▲對疫情恐升溫，陳吉仲說，明天開始產銷調節措施要改變。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新北幼兒園爆發15人群聚，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7日）提到，基因定序明天才會出爐，傾向為「Delta」，這也讓台灣疫情恐怕又有升溫趨勢，農委會主委陳吉仲表示，明天開始產銷調節措施要改變了。

陳吉仲今出席「文旦販賣所，雲端便利購」啟用記者會，會後針對疫情有升溫趨勢，是否將影響到接下來中秋柚子、農漁畜等產品，加上之後又要發農遊券回應，「從明天開始所有產銷調節措施都要改變了」，會大力透過電商平台，避免消費者群聚活動，不管農遊券或五倍券都會配合整個節奏。

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陳吉仲進一步說，因為疫情若沒控制住，所有振興效果就會受影響，比較重要的事，不是執行振興券，而是「所有產銷調節措施要立刻啟動。」

另外，若接下來疫情真升溫，管制措施更嚴格，本來之前就受衝擊的農村旅遊，陳吉仲表示，影響的不會只有農業部門，還有餐飲等，休閒要推動的部分，是上中下游產業關聯，第一時間要啟動相關紓困跟措施，會一個產品一個產品來。

陳吉仲指出，像白米比較不會有問題，會關心少數幾個「特定產品」，如花卉一定又會受到衝擊，因此會特別立刻調整，這些都有相關農損資金可因應，對於外銷，以文旦都有按照節奏，每公斤15元補助，提高至25元，目標希望這週能達到外銷5500公噸，目前已有5千公噸，內銷則會鼓勵消費者透過電商，不要有實際購買風險，推出只要加LIine就能買到，同時祭出柚香券，買500元送100元優惠，預計送出5萬張，可在全國農會使用。