台灣郵政協會關心弱勢　雲林兄弟鐵皮屋漏水宅修好了

▲雲林郵局局長李英傑（中）、中華郵政工會雲林分會理事長廖育賢（左3）慰問關懷林姓兄弟（右2、3），其對於整修後的居家環境深表滿意，頻頻道謝。 （圖／雲林郵局提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

中華郵政雲林郵局從每日遞送郵件的第一線郵務士到台灣郵政協會，長久以來對地方弱勢主動關懷、協助扶持不遺餘力。今年首度為弱勢家庭居家進行修繕，由李英傑局長帶領團隊前往斗六市林姓兄弟住宅關懷修繕情形，林姓兄弟對郵局協助提供遮風避雨的安居住家深表滿意，也滿懷感恩。

斗六市公正里一對50多歲的林姓兄弟，居住老舊鐵皮屋中，負責該轄區的郵務士在投遞信件時發現，該鐵皮屋屋內昏暗、通風不良且漏水嚴重，居住品質惡劣，填寫報告隨即上報，雲林郵局獲悉後即偕同台灣郵政協會前往現勘，進而為其修繕，經過更換屋頂、隔間、汰換老舊電線、日光燈及重新油漆，整個住家環境煥然一新，也不用再擔心雨季及嚴寒的東北季風。

雲林郵局局李英傑表示，中華郵政秉持「服務地方、在地郵政」的經營理念，在各地提供優質郵政服務，並長期透過捐贈物資及實際關懷行動，積極照護弱勢及銀髮長者，這次為弱勢兄弟修繕房屋，除希望讓他們有安全溫暖的住家外，亦期拋磚引玉，喚起社會對弱勢族群的重視，衷心期盼各界愛心人士共襄盛舉，引領更多人投入心力幫助弱勢族群。



►Her今天推出「毛小孩健康守護用品」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►斗南沈阿嬤一家6口蝸居3坪厝 希望義工團今進駐拆屋重建

►屋頂塌床邊！貧困嬤孫「6口擠3坪危屋」 義工團揪百人拆屋重建

►Delta毀中秋連假「陽台烤肉恐罰10萬？」 網哀號：算室內還室外

►疫情停業精進再出發 雲林華山農業區推出超值療癒小旅行