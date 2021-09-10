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東森農場開賣頭等獎「御用文旦」　張麗善四度站台王令麟力挺買氣熱烈

▲▼張麗善東森農場雲林文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中秋節快到了，東森電視購物《東森農場》節目開賣雲林斗六評鑑頭等的御用文旦，雲林縣長張麗善第四度化身購物專家，與小農聯手力推。左起：雲林縣政府農業處長吳芳銘、購物專家怡君、雲林縣長張麗善、小農張冠倫、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

再過一個禮拜就是中秋節了，除了吃月餅，也要吃顆柚子才應景！雲林作為全國農業大縣，斗六當地也有產出柚子，且是厲害到連續三年獲得評鑑頭等獎，為了推薦給全台鄉親，雲林縣長張麗善10日第四度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，產地直送的「御用文旦」每箱6公斤裝，共約12～18顆，東森價1,080元，東森集團總裁王令麟力挺小農加碼送50%東森幣回饋，開賣後，吸引會員搶下訂品嚐，買氣熱烈。

斗六地處濁水溪以南，沖積形成的平原，其土質富含黏性、保肥力佳，小農張冠倫承接家中文旦園後，崇尚自然的他力求「不只要好吃，還要健康」，因此善用絕佳環境特色，不施用化學肥料、不用除草劑，而是以有機質肥來栽種，每次採收完，都會挖土壤去做檢驗，依酸鹼度做管理栽培，才能種出清甜多汁的文旦，果肉細緻富有彈性，好剝不沾手，就連草也生長漂亮，這股堅持更讓張冠倫的文旦連續三年在評鑑中拿到頭等獎。

▲▼張麗善東森農場雲林文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼小農張冠倫栽種的文旦外觀身形較長條狀，頭頸明顯且蒂尖，柚香味重，甜度高，是連續三年獲得評鑑頭等獎的御用文旦，讓張麗善吃了也大聲說讚。

▲▼張麗善東森農場雲林文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

東森農場全台跑透透，致力尋找最好的農產品給消費者，驚喜發現斗六也有如此Q彈多汁的文旦，吃起來口感不輸其他縣市產地，於是力邀張麗善與張冠倫一同上節目推薦，秉持「好東西跟好朋友分享」的精神，張麗善除了教挑選好吃文旦的秘訣，試吃後更是大誇滋味一極棒，對於自家的在地文旦讚不絕口，「果肉柔軟、鮮甜，吃起來真的爆汁，也因為品質好且是限量，每年都有很多人等著搶訂購，這次特別留一些給東森會員朋友，送禮自用兩相宜，錯過訂購的話，就要再等明年。」

張麗善說，非常感謝東森農場，每次在農產品盛行時，便力邀我們向消費者推薦最優質的好物，成績也很豐碩，包括鳳梨、茂谷柑、花生，甚至是農畜產品，都受到廣大迴響，不僅是品質保證，對小農更是大力支持，還提供東森幣回饋，很多農民看到後也都在詢問合作機會；在疫情衝擊下，東森農場透過強大的產銷管道，大力幫忙小農拚內銷，對於接下來振興經濟發放的五倍券，也希望大家能夠好好善用，給予農民支持。

▲▼張麗善東森農場雲林文旦,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲張麗善（左）致贈感謝狀予王令麟（右），感謝東森購物長期支持臺灣農業。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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