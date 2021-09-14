家暴男詭死滿月！小黃藏女友屍曝光　後車廂鎖命家屬悲求真相

▲警方將計程車移至他處進一步採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一對同居情侶蘇女、鄭男，分別陳屍雲林、桃園，警方於昨13日在鄭男租用的計程車後車廂內發現明顯死亡多日的蘇女，據了解，兩人常因感情問題衝突，蘇女今年5月曾申請家暴令，鄭男還被多項罪嫌移送偵辦，如今兩人先後被發現死亡，其中是否有因果關係，檢警仍積極調查中，預計明日解剖釐清死因。

據了解，50多歲的蘇女設藉台南，與60多歲設籍桃園鄭男交往約6年，大約在2年前到雲林縣西螺鎮租屋同居，兩人並沒有固定工作，鄭男曾做過洗碗工，常因感情問題衝突，今年5月兩人再度發生激烈衝突，蘇女身體多處受傷向警方報案，警方偵詢後，將鄭男依殺人未遂、妨害自由、毀損及家庭暴力罪嫌移地檢署偵辦，另向法院聲請蘇女緊急保護令，並將本案列為家庭暴力高危機個案列管。

▲按推算，該輛車從8月16日鄭男被發現死亡算起，至少已停放一個月。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，蘇女居住台南的女兒從7月下旬一直聯繫不上母親，相當擔憂，在8月10日向台南市永康警分局報案，也曾於臉書PO文請求大家協尋，警方透過手機定位發現蘇女手機在桃園大溪區，但仍遍尋不著，8月16日即在大溪山區發現陳男遺體，並於附近找到被鄭男開走的蘇女車輛，警方抽絲剝繭才查到鄭男曾繳納計程車過路費用，這才讓這輛藏屍計程車曝光。

▲蘇女車輛在7月28於西螺大同路加油站由一名男子駕駛，加油後離去。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

該計程車為鄭男長期租用，車籍並無異常，得到該車資訊後，西螺警方隨即地毯式搜索，被西螺所副所長陳境達發現計程車就停在中山路公有停車場內，接近查看前車廂無異常，但後車廂有淡淡異味散出，隨即於後行李箱內發現蘇女遺體，通知警察局鑑識科協助採證，並通知家屬到場指認，後續報請雲林地檢署指揮偵辦，按推算，鄭男8月16日被發現死亡，若其生前涉案，戴屍小黃應已停放逾一個月。

▲西螺鎮中山路公有停車場腹地大，長期車流出入複雜，計程車停放於此逾月，無人發現其中竟有女屍。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇女女兒昨日前來認屍，因遺體已經腐爛難辨，經衣服及周邊遺物才確認，蘇女女兒神情哀傷心情低落，希望檢警早日釐清母親死亡真相，還給死者與家屬公道，同時也把臉書尋人文章刪除。社會處人員表示，蘇女死亡原因警方還在釐清中，社會處將協助蘇女女兒處理母親後事，另也會安排相關心理輔導等事宜。

▲桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

雲林縣社會處提醒曾遭遇家暴婦女，第一時間先設法離開施暴者所處環境，同時尋求親友或社工、員警協助，並讓協助者能掌握自身行蹤，以確保自身安全為優先考量，後續如果要與施暴者見面切勿單獨見面，最好選擇公共場所。

▲計程車被警方移置，現場留下封鎖線及警方破窗的碎玻璃。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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