國寶級布袋戲大師鍾任壁辭世　「掌中傳啟」記錄片追思

▲1997年新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁（後）與布袋戲劇團「五洲園」的創始人黃海岱（前）為布袋戲活動出席。 （圖／黃海岱關門弟子李國安提供）

記者李政遠／雲林報導

國寶級布袋戲大師、新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁，於本月5日晚間10點安詳辭世，享年90歲。辭世消息傳回雲林業界同表哀悼，對大師鍾任壁一生對台灣布袋戲傳承貢獻表達最高敬意；雲林縣政府將於10月1日舉辦「掌中傳啟」鍾任壁記錄片首映，追思鍾任壁大師。

國寶級布袋戲大師鍾任壁，一生致力推廣布袋戲文化，近年來帶著布袋戲到60多個國家、演出600場次以上，保守估計觀眾超過30萬人次，還將布袋戲傳藝給日本女弟子，將布袋戲開支散葉到各地，將精緻的掌中文化帶到國際場合，揚眉於各國友人之前，2019年獲雲林縣政府「文化藝術獎—貢獻獎」。

西元1828年(清道光8年)興閣鍾氏開基始祖鍾五全，從福建漳州渡海來台，於西螺落籍創立協興布袋戲團，迄今170多年，傳至鍾任祥正式以新興閣掌中劇團為名，1932年出生大師鍾任壁為新興閣掌中劇團第5代傳人，自幼隨父親鍾任祥學習掌中技藝，17歲即能擔任主演，並獲得「西螺幼獅仔」稱，並將新興閣益加發揚光大，師承「閣」派的布袋戲已達數百團以上，在戲界獨霸一方。

▲國寶級布袋戲大師鍾任壁，一生致力推廣布袋戲文化，將布袋戲開支散葉到各地。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

雲林縣長張麗善指出，已完成的「掌中傳啟」紀錄片，經詢家屬意願，將於原訂9月24日辦理紀錄片記者會，並於10月1日起舉行的「雲林國際偶戲節—偶戲國際影展」進行全球首播，由文化觀光處規劃完善的放映方式，提供給更多戲迷以及觀眾瞭解一代大師對布袋戲的努力與貢獻。

縣長張麗善表示，鍾任壁大師除了為台灣的戲劇藝術開啟獨具特色的藝術精粹，他累積一生的演戲經驗，完整保存的家族戲班，新興閣各時期的劇本、戲偶、演出帳本、獎狀、老照片等，更是在布袋戲文化的維護、發揚及保存上具重大貢獻，而其對布袋戲文化的傳承、創新與推廣，正如其子新興閣第六代傳人鍾任樑，為大師布袋戲人生所下的註解：「世紀人，甲子藝，卅年傳承，滿腔熱忱，一心執念」。

▲國寶級布袋戲大師鍾任壁，一生致力推廣布袋戲文化，將布袋戲開支散葉到各地，將精緻的掌中文化帶到國際場合，揚眉於各國友人之前，2019年獲雲林縣政府「文化藝術獎—貢獻獎」。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）



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