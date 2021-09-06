雲林全面禁止社區團體中秋烤肉　同住家人可在庭院或空地

▲雲林縣政府今日經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節將至，疫情仍呈現不穩定狀況，中央流行疫情指揮中心昨日指出，中秋烤肉相關防疫規定需維持7天觀察期，預計於下週六18日確定後公布。雲林縣政府今（6）召開會議討論，經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。

雲林縣長張麗善說明，目前疫情尚未穩定，加上變種病毒的傳染力不可輕忽，防疫不能一刻鬆懈，雖然中秋節將至，但為了防疫，中秋連假期間，禁止民眾在戶外公共場域烤肉群聚，社區、社團秋節相關活動也請停辦。

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張麗善表示，雲林縣內中秋烤肉只開放同住家人在自家進行，請民眾體諒配合，家人烤肉時，也請注意相關防疫措施。衛生局長曾春美表示，社區、社團辦理烤肉歡唱等聚會，要保持安全社交距離及全程戴口罩恐怕不好落實，希望相關單位能考量防疫，配合取消中秋節非家人的群聚活動。

▲中秋將至，許多民眾會呼朋引伴或與親人團聚烤肉，面對嚴峻疫情，恐怕今年連假得暫停一回。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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